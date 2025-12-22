Taksometru platforma "Ruut" uz nenoteiktu laiku aptur darbību. Tā sāka darbību pirms nieka diviem mēnešiem
Taksometru pakalpojumu sniedzējs SIA "Ruut LV", kas šī gada oktobra beigās sāka darbību, uz laiku apturējis platformas darbību, liecina uzņēmuma paziņojums. Paziņojumā teikts, ka tehnoloģisku izaicinājumu dēļ "Ruut" uz laiku aptur savas platformas darbību, lai veiktu būtiskus lietotnes uzlabojumus.
"Šis lēmums ir pieņemts ar skatu nākotnē un mērķi uzlabot platformas stabilitāti un lietošanas pieredzi gan partneriem, gan šoferiem," teikts paziņojumā. "Ruut" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka platformas darbība patlaban apturēta uz "nenoteiktu laiku".
LETA jau ziņoja, ka "Ruut LV" šogad 27. oktobrī sāka sniegt taksometru pakalpojumus mobilajā lietotnē "Ruut". "Ruut" dibinātājs Andris Kļavinskis aģentūrai LETA iepriekš norādīja, ka "Ruut" sāka darbību Rīgā, Pierīgā un Jūrmalā, bet, sasniedzot mērķus un nostabilizējoties šajos reģionos, uzņēmums plāno attīstīt darbību arī citās Latvijas lielākajās pilsētās.
Tāpat ziņots, ka Autotransporta direkcija (ATD) šogad trešajā ceturksnī ir reģistrējusi trīs jaunas mobilās lietotnes taksometru pakalpojumu sniegšanai Latvijā. Jaunie pakalpojumu sniedzēji ir "Ruut LV" ar mobilo lietotni "Ruut", SIA "Rīgas autonoma" ar mobilo lietotni "X Taxi" un mājaslapu "www.xtaxi.lv", kā arī SIA "Kak" ar mobilo lietotni "KakTaxi" un mājaslapu "www.kaktaxi.lv".
Līdz tam Latvijā trīs kompānijas piedāvāja mājaslapu vai mobilās lietotnes pakalpojumus pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru - Igaunijā reģistrētais uzņēmums "Bolt Operations", kas pakalpojumus piedāvā "Bolt" un "Bolt Driver" mobilajās lietotnēs un mājaslapā "www.bolt.eu", Igaunijā reģistrētais "Taxigo Tallinn" ar "Forus Taxi" mobilo lietotni un "forus.eu/lv" mājaslapu, kā arī Igaunijā reģistrētais "Citrans" ar "Mobi" mobilo lietotni un "www.mobi.black/lv" mājaslapu.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Ruut LV" reģistrēts 2023. gada septembrī, un tā pamatkapitāls ir 20 000 eiro. Uzņēmuma kapitālā 66% pieder Kļavinskim, 24% - Aigaram Jermolajevam, bet 10% - SIA "Pumity", kuras patiesais labuma guvējs ir Deniss Orlovs. 2024. gadā "Ruut LV" ieņēmumus no pamatdarbības neguva un strādāja ar 27 135 eiro zaudējumiem.