Latvijā darbību sāk jauns taksometru pakalpojumu sniedzējs “Ruut”
Jaunais taksometru pakalpojumu sniedzējs SIA "Ruut LV" patlaban uzņēmuma darbībai piesaistījis nedaudz vairāk nekā 300 automašīnu, sacīja "Ruut" dibinātājs Andris Kļavinskis.
Viņš norādīja, ka "Ruut" patlaban ir sācis darbību Rīgā, Pierīgā un Jūrmalā, bet, sasniedzot mērķus un nostabilizējoties šajos reģionos, uzņēmums plāno attīstīt darbību arī citās Latvijas lielākajās pilsētās.
"Plānojam arī citās pilsētās veidot sadarbību ar esošajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tur, kur redzēsim iespējas, sāksim strādāt nākotnē," viņš piebilda.
Kļavinskis arī atzīmēja, ka investīcijas uzņēmuma darbības sākšanai ir mērāmas simtos tūkstošu eiro, bet uzņēmums turpinās investēt un attīstīties, ieviešot arī papildu funkcijas.
Uzņēmuma dibinātājs skaidroja, ka patlaban uzņēmumam savu automašīnu nav, bet uzņēmums strādā uz sadarbības principa ar esošajiem autopārvadātājiem, kuriem ir licences. Patlaban uzņēmuma reģistrācijā ir nedaudz vairāk nekā 300 automobiļu, bet uzņēmums plāno piesaistīt vairāk automašīnu, kā arī aktīvi strādāt pie autovadītāju un klientu piesaistes.
Lai pieteiktos darbā par šoferi "Ruut" lietotnē, šoferim būs jāreģistrējas uzņēmuma mājaslapā. Pēc tam uzņēmums pārbaudīs šofera atbilstību normatīviem. Ja šoferis atbildīs visiem kritērijiem, viņu pievienos platformai.
Uzņēmuma vadītājs arī minēja, ka "Ruut" būs klientu serviss, ar kuru varēs sazināties gan čata veidā, gan zvanu un e-pasta veidā. Plānots, ka patlaban klientu servisā strādās līdz desmit cilvēkiem.
Kļavinskis atzīmēja, ka ideja par uzņēmuma dibināšanu radās pirms dažiem gadiem, kad no autovadītājiem izskanēja sūdzības par augstām komisijas cenām, bet no klientu puses bija problēmas ar klientu atbalsta funkcijām. "Tādēļ vēlējāmies izveidot vietējo kapitālu, vietējo uzņēmumu, jo lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju ir globāli uzņēmumi," viņš piebilda.
Viņš apliecināja, ka "Ruut" ir Latvijas uzņēmums un tam nav nekāda ietekme no ārvalstīm.
Komentējot konkurenci taksometru tirgū, viņš norādīja, ka ir daži spēlētāji, kam ir noteikta tirgus daļa, tomēr uzņēmums mēģinās mainīt šo situāciju un piesaistīt klientus "Ruut" platformai. Kļavinskis konkrētu tirgus procentu daļu, ko uzņēmums vēlētos sasniegt, neatklāja, tomēr norādīja, ka šis rādītājs ir optimistisks, bet sasniedzams.
Patlaban "Ruut" lietotnē ir pieejamas deviņas taksometru kategorijas, tostarp ir nodrošināta pārvietošanās ar bērniem, mājdzīvniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī ir pieejams ekonomiskais, "premium" un standarta tarifs.
"Ruut LV" šodien sācis sniegt taksometru pakalpojumus mobilajā lietotnē "Ruut".
Autotransporta direkcija (ATD) šogad trešajā ceturksnī ir reģistrējusi trīs jaunas mobilās lietotnes taksometru pakalpojumu sniegšanai Latvijā.
Jaunie pakalpojumu sniedzēji ir "Ruut LV" ar mobilo lietotni "Ruut", SIA "Rīgas autonoma" ar mobilo lietotni "X Taxi" un mājaslapu "www.xtaxi.lv", kā arī SIA "Kak" ar mobilo lietotni "KakTaxi" un mājaslapu "www.kaktaxi.lv".
Līdz šim Latvijā trīs kompānijas piedāvāja mājaslapu vai mobilās lietotnes pakalpojumus pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru - Igaunijā reģistrētais uzņēmums "Bolt Operations", kas pakalpojumus piedāvā "Bolt" un "Bolt Driver" mobilajās lietotnēs un mājaslapā "www.bolt.eu", Igaunijā reģistrētais "Taxigo Tallinn" ar "Forus Taxi" mobilo lietotni un "forus.eu/lv" mājaslapu, kā arī Igaunijā reģistrētais "Citrans" ar "Mobi" mobilo lietotni un "www.mobi.black/lv" mājaslapu.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Ruut LV" reģistrēts 2023. gada septembrī, un tā pamatkapitāls ir 20 000 eiro. Uzņēmuma kapitālā 66% pieder Kļavinskim, 24% - Aigaram Jermolajevam, bet 10% - SIA "Pumity", kuras patiesais labuma guvējs ir Deniss Orlovs. 2024. gadā "Ruut LV" ieņēmumus no pamatdarbības neguva un strādāja ar 27 135 eiro zaudējumiem.