"Stockmann" pasākums "Vasaras garšu ceļvedis"
Trešdien, 3. jūnijā, "Stockmann" norisinājās īpašs pasākums "Stockmann vasaras garšu ceļvedis", kurā viesi tika aicināti iepazīt sezonas aktuālākās garšas un ...
FOTO: vasaras garšas svētkos Rīgas centrā pulcējas gardēži
Austeres, kaviārs, steiki, trifeļu produkti un vasarīgi dzērieni – šādā noskaņā pie universālveikala "Stockmann" aizvadīta sezonas garšu pēcpusdiena, kas pulcēja gan gardēžus, gan sabiedrībā zināmas personības.
Pasākuma viesu vidū bija arī vairākas sabiedrībā zināmas personības, tostarp Lilita Zatlere, Sergejs Jēgers, Ieva Bondare, Elena Strahova, Laura Londe, Žanis Peineris ar sievu Alīnu, Sana Oša un citi.
Vasaras garšas svētki
Austeres, kaviārs, steiki, trifeļu produkti un vasarīgi dzērieni – šādā noskaņā pie universālveikala "Stockmann" aizvadīta sezonas garšu pēcpusdiena, kas pulcēja ...
Pasākuma centrālā tēma bija Vidusjūras garšas, un dienas laikā apmeklētāji varēja nobaudīt austeres, jūras veltes, steikus, smūtijus, šokolādi, trifeļu produktus un citus gardumus, ko piedāvāja gan pašmāju, gan ārvalstu ražotāji.
Pasākuma vadītāja lomā iejutās Kozmens. Bet garšas svētkus papildināja izklaidējošas aktivitātes , radot vieglu un nesteidzīgu atmosfēru.