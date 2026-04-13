LIAA inkubācijas programmā pavasara uzņemšanā sasniegts vēsturiski augstākais pieteikumu skaits
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubācijas programmā 2026. gada pavasara uzņemšanā saņemti 297 pieteikumi, kas ir visu laiku augstākais rādītājs programmas vēsturē. Tas apliecina pieaugošu uzņēmējdarbības aktivitāti Latvijā, kā arī uzņēmēju interesi attīstīt savas idejas ar profesionālu atbalstu, mentoringu un finansējuma iespējām.
“Šī gada pavasara uzņemšanā redzam būtisku izrāvienu – pieteikumu skaits, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir pieaudzis par vairāk kā 2,3 reizēm. Tas skaidri apliecina, ka uzņēmējdarbības aktivitāte Latvijā aug un cilvēki arvien biežāk izvēlas realizēt savas biznesa idejas,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
LIAA biznesa inkubācijas programma ir viens no galvenajiem instrumentiem jauno uzņēmumu attīstībai, nodrošinot gan finansiālu, gan praktisku atbalstu agrīnās attīstības posmā. Programmas ietvaros uzņēmēji var saņemt līdzfinansējumu līdz 70% apmērā dažādu pakalpojumu iegādei, tostarp mārketingam, prototipēšanai, dizainam, IT risinājumiem un citām biznesa attīstībai kritiskām aktivitātēm. Līdz šim inkubācijas uzņēmumiem izmaksātais atbalsts sasniedzis vairāk nekā 4,35 miljonus eiro.
Papildus finansiālajam atbalstam dalībniekiem tiek nodrošinātas mērķētas apmācības, individuāls mentoru atbalsts, kā arī piekļuve LIAA ekspertu tīklam un starptautiskajiem kontaktiem. Programma tiek īstenota visā Latvijā, izmantojot LIAA reģionālo pārstāvniecību tīklu, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Pieteikšanās inkubācijas programmai un citi LIAA atbalsta instrumenti uzņēmējiem ir pieejami vienotajā uzņēmēju platformā liaa.business.gov.lv.
Programmas ekonomiskais pienesums apliecina tās efektivitāti – inkubācijas uzņēmumu kopējais apgrozījums 2024. gadā sasniedza 35,1 miljonu eiro, no kuriem vairāk nekā 16 miljoni eiro veido eksports. Vienlaikus inkubācijas periodā uzņēmumi valstij nodokļos samaksājuši vairāk nekā 10,3 miljonus eiro.
“Latvijas ekonomikā mums ir vajadzīgi vairāk uzņēmumu, kas rada augstu pievienoto vērtību un eksportē. Šie rezultāti parāda, ka inkubācijas programma strādā – no idejas tiek radīti reāli biznesi ar izmērāmu pienesumu ekonomikai. Valsts atbalstam ir jābūt mērķētam un prasīgam – mēs investējam tajos, kuri ir gatavi augt, konkurēt starptautiski un dot atdevi Latvijas ekonomikai,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
“Šie rezultāti skaidri parāda, ka inkubācijas programma nav tikai atbalsta instruments – tā ir investīcija Latvijas ekonomikā. Uzņēmumi, kas iziet cauri inkubācijai, rada darba vietas, attīsta eksportu un būtiski palielina nodokļu ieņēmumus valstī,” piebilst I. Jāgere.
Biznesa inkubācijas atbalsts pieejams Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.
Par LIAA
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.