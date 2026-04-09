Degvielas cenu sprādziens varētu atkal uzkurināt inflāciju Latvijā
Latvijā gada inflācija šogad martā varētu būt pieaugusi līdz 3,5-3,7%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,3%, prognozēja banku analītiķi.
"Swedbank" ekonomists Oskars Niks Mālnieks norādīja, ka 2026. gada martā salīdzinājumā ar februāri patēriņa cenas varētu būt palielinājušās par 2,1%, tādējādi inflācijai gada laikā sasniedzot 3,7%.
"Sākotnējie indikatori liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis martā būtiski audzis," teica Mālnieks.
Viņš norādīja, ka konflikts Tuvajos Austrumos ir vainagojies degvielas cenu vidējā līmeņa pieaugumā par vairāk nekā 20% un bijis galvenais mēneša inflācijas dzinulis. Ierasto sezonālo lēcienu piedzīvojušas arī apģērbu un apavu cenas. Vienlaikus nelielu atveldzi sniedza elektrības cenas, kas "Nord Pool" biržā martā saruka vairāk nekā uz pusi.
"SEB bankas" makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis sacīja, ka martā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi patēriņa cenas varētu būt pieaugušas par 2%, gada inflācijai sasniedzot 3,5%.
"Irānas konflikta ietekme martā ir devusi milzīgu inflācijas impulsu," atzīmēja Gašpuitis.
Pēc viņa teiktā, apjomīgākā ietekme ir redzama degvielas un gāzes cenās, kam būs lielākā ietekme uz inflāciju pagājušajā mēnesī. Akcīzes palielināšanas ietekmē cenas būs augušas alkoholam. Sezonālo faktoru ietekmē kāpums gaidāms apģērbiem un apaviem. Pārtikas cenas atlaižu ietekmē varētu nedaudz sarukt vai saglabāties nemainīgas. Savukārt elektroenerģijas cenas martā saruka. Neliels kāpums sagaidāms pakalpojumos.
Savukārt "Luminor Bank" ekonomists Pēteris Strautiņš norādīja, ka atbilstoši "Eurostat" provizoriskajiem harmonizētā patēriņa cenu indeksa datiem martā patēriņa cenas salīdzinājumā ar februāri Latvijā pieauga par 2,1%, bet gada inflācija palielinājās līdz 3,6%, un nav pamata gaidīt, ka Centrālās statistikas pārvaldes izziņotie skaitļi nozīmīgi atšķirsies.
"Ir ļoti viegli saprast, kas ir inflācijas kāpuma galvenais iemesls, tas aizvadītā mēneša laikā ir bijis galvenais sarunu temats. Vienlaikus jāatzīmē, ka skaitļos varētu būt arī sakritības elements - daudz ko šoreiz varēja noteikt tas, tieši kuros datumos mēneša sākumā tiek fiksēts degvielas cenu līmenis, jo pārmaiņas bija ļoti straujas. Varbūt tas ir iemesls krasām mēneša inflācijas atšķirībām Eiropas Savienības valstu starpā," pauda Strautiņš.
Viņš minēja, ka marts tradicionāli ir laiks ar lielu cenu kāpumu salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Tajā visstraujāk no visiem gada mēnešiem aug apģērbu cenas, sezonalitāte sadārdzina arī pārtiku, bet akcīzes nodokļa izmaiņas - alkoholu un tabaku, un tā visdrīzāk bija arī šoreiz.
Centrālā statistikas pārvalde datus par patēriņa cenu izmaiņām martā paziņos piektdien, 10. aprīlī.
Latvijā patēriņa cenas šogad februārī salīdzinājumā ar janvāri palielinājās par 0,2%, bet gada laikā - šogad februārī salīdzinājumā ar 2025. gada februāri - pieauga par 2,3%. Savukārt 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, februārī pieauga par 3,6%.