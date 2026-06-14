Albānijas iedzīvotāji apsūdz Trampa znotu Kušneru nelikumīgā zemes iegādē
Albānijas dienvidos iecerētais luksusa kūrorta projekts, kurā iesaistīti investori, tostarp ASV prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners, izraisījis asus konfliktus vietējo iedzīvotāju vidū. Zvernecas ciema iedzīvotāji apgalvo, ka daļa zemes, uz kuras plānots attīstīt projektu, viņiem atņemta nelikumīgi un pārdota bez īpašnieku piekrišanas.
81 gadu vecais Kostaks Konomi medijam "Reuters" norāda, ka maijā, dodoties uz piekrastes zemesgabalu, kuru viņš uzskata par savu īpašumu, sastapies ar dzeloņstiepļu nožogojumu un apsargiem, kuri atteikušies viņu ielaist teritorijā. Vēlāk no medijiem viņš uzzinājis, ka šī teritorija iekļauta topošajā luksusa kūrortā.
"Es biju gatavs paņemt šauteni un sākt šaut," emocionāli sacīja Konomi. "Bijām mazi bērni, kad pirmo reizi peldējāmies šajos ūdeņos. Tagad esmu vecs vīrs, un man saka, ka šeit vairs nedrīkstu atrasties."
"Reuters" aptaujāja vairāk nekā desmit Zvernecas iedzīvotājus, kuri apgalvo, ka viņu zeme kopš 2024. gada pārdota attīstītājiem, lai gan īpašumtiesību strīds joprojām nav atrisināts. Daudzi demonstrējuši īpašumtiesību dokumentus un nodokļu maksājumu apliecinājumus, kas, viņuprāt, pierāda viņu tiesības uz zemi. Vietējie iedzīvotāji uzsver, ka nav saņēmuši nekādu kompensāciju un nav tikuši informēti par darījumu. "Mēs domājām, ka valdība vismaz piedāvās mums atlīdzību," sacīja 84 gadus vecais Tomass Kola.
Projektu attīsta uzņēmums "Sazan Real Estate Development LLC", kura partneru vidū ir arī Kušners. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt viesnīcas, villas, peldbaseinus un jahtu piestātnes vienā no Albānijas gleznainākajām piekrastes teritorijām netālu no Vjosas-Nartas aizsargājamās dabas teritorijas. Reģions ir nozīmīga dzīvesvieta flamingiem, roņiem un jūras bruņurupučiem, tādēļ projektu kritizējušas gan vides aizsardzības organizācijas, gan Eiropas Savienības amatpersonas. Šonedēļ Tirānā notika plaši protesti, kuros tika pieprasīta būvniecības apturēšana.
Albānijas premjerministrs Edi Rama, kurš aktīvi atbalsta investīciju projektu, uzsver, ka tas ir likumīgs un dabas aizsardzības prasības tikšot ievērotas. "Šī valsts ir atvērta ikvienam amerikāņu investoram," Rama kādā sarunā pauda Kušneram. Savukārt projekta attīstītāju padomes priekšsēdētājs Ašers Abehsera paziņojis, ka projekta mērķis ir "godināt Albānijas dabas skaistumu, radīt darbavietas un uzbūvēt kaut ko tādu, ar ko nākamās paaudzes varēs lepoties".
Tikmēr Zvernecas iedzīvotāji uzsver, ka cīņa nav tikai par zemi, bet arī par pieeju jūrai un vietējās kopienas nākotni. "Kad uzzināju, ka pieeja jūrai ir slēgta, es 15 dienas nevarēju gulēt," sacīja vietējais uzņēmējs Stavri Hisa. "Es nepiekrītu, ka daļas no pludmales tiek atdotas privātām interesēm. Tai jābūt pieejamai visiem."
Vietējie iedzīvotāji norāda, ka negrasās atkāpties. Viņu advokāts Kostandins Beko paziņojis, ka tuvākajā laikā tiks iesniegts prasības pieteikums tiesā, lai apturētu projekta īstenošanu.