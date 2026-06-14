Samoilova/Graudiņa sasniegušas "Futures" turnīra finālu
Latvijas pludmales volejbola duets Anastasija Samoilova/Tīna Graudiņa svētdien Majoros sasniedza profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Futures" turnīra finālu.
Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Samoilova un Graudiņa ar 2-1 (17:21, 21:12, 15:8) pārspēja Igaunijas pāri Eva Kuivonena/Līsa Jirgensone (6.).
Finālā latviešu pretinieces būs dānietes Klara Vindelefa un Astrida Mellmelle (3.), kuras pusfinālā ar 2-0 (21:15, 21:11) uzvarēja spānietes Martu Markesu de Akunju un Adrianu Ferro (4.).
Vēlāk pusfināla mačus aizvadīs vīrieši. Tiešraidē spēles var vērot "Go3 Open" televīzijas kanālā un "Go3" platformā.
Sacensības abos turnīros kopā sāka 24 valstu pārstāvji, tai skaitā arī viesi no Skandināvijas valstīm, Brazīlijas, Spānijas, Vācijas, Polijas, Austrālijas, Urugvajas, ASV un Kanādas.
Latvijas labākais vīriešu duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots šoreiz sacensībās nepiedalās.
Kvalifikācijas turnīrā 16 komandas gan vīriešiem, gan sievietēm cīnījās par astoņām vietām pamatturnīrā, bet pamatturnīrā sieviešu un vīriešu sacensībās sāka pa 24 komandām.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.