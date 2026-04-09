Rosina ļaut pensiju 3. līmeņa uzkrājumu izņemt pirms 55 gadu vecuma
Finanšu pakalpojumu grupa INDEXO šodien platformā ManaBalss.lv ir uzsākusi parakstu vākšanu iniciatīvai par brīvprātīgā pensiju 3. līmeņa uzkrājumu brīvu pieejamību pirms 55 gadu vecuma, nomaksājot Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) kā par parastu ienākumu.
Izņemot ieguldījumu pēc 55 gadu vecuma, saglabātos esošie nodokļu nosacījumi. INDEXO ieskatā šādas izmaiņas veicinās Latvijas iedzīvotāju brīvprātīgos ieguldījumus pensiju 3. līmenī, jo piekļuves ierobežojums ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas attur ieguldīt vairāk, proti, cilvēki nereti nevēlas iesaldēt savus uzkrājumus uz daudziem gadiem.
INDEXO iniciatīvas iesniegumā norāda, ka apziņa, ka, nomaksājot nodokļus, uzkrātā summa ir pieejama dažādām neparedzētām dzīves situācijām, būtu būtisks iedrošinājums aktīvāk veidot pensiju 3. līmeņa uzkrājumu. Pensiju 3. līmenis ir izdevīgs veids, kā veidot pensijas uzkrājumu, taču šobrīd to aktīvi izmanto tikai aptuveni 20 – 25 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem, un vidējais uzkrājumu apjoms vienam iedzīvotājam ir neliels – vien aptuveni 2370 eiro, balstoties uz manapensija.lv pieejamiem datiem.
“Ņemot vērā demogrāfiskās tendences Latvijā, šodienas strādājošajiem papildu uzkrājumu veidošana vecumdienām kļūst arvien kritiskāka. Latvijas sabiedrība noveco, un nākotnes pensionārus uzturēs arvien mazāks strādājošo skaits, kas nozīmē, ka pensijas nebūs tik lielas, kā varētu vēlēties un nespēs nodrošināt ierasto dzīves kvalitātes līmeni. Tādēļ svarīgi ir ieguldīt papildus pašiem, un mūsu priekšlikums ir veids, kā veicināt ieguldīšanu, vienlaikus neuzliekot slogu uz valsts budžeta pleciem,” saka Artūrs Roze, IPAS INDEXO valdes loceklis un pensiju līdzekļu pārvaldnieks.
Lai ieviestu šīs pārmaiņas, būtu jāveic grozījumi divos normatīvajos aktos: Privāto pensiju fondu likumā, nosakot, ka pensiju 3. līmeņa dalībniekiem ir tiesības saņemt uzkrātos līdzekļus jebkurā vecumā un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” – nosakot, ka pensiju 3. līmeņa uzkrājumu izmaksa pirms 55 gadu vecuma tiek aplikta ar IIN kā parasts ienākums.
“Mūsuprāt, šādas izmaiņas būtu gan taisnīgas, gan izdevīgas, jo tās palielinās iedzīvotāju uzticību pensiju 3. līmenim un vairāk cilvēku būs gatavi tajā investēt, jo zinās, ka uzkrātā nauda ir brīvi pieejama jebkurā vecumā. Tai pat laikā cilvēki paši uzņemtos atbildību: vai nu saglabāt nodokļu priekšrocības, vai arī maksāt nodokli par agrāku piekļuvi saviem līdzekļiem. Savukārt, valsts nezaudētu nodokļu ieņēmumus – tieši otrādi, iespējams, saņemtu tos agrāk. Ceram, ka mūsu iniciatīva saņems sabiedrības atbalstu un varēsim to virzīt izskatīšanai Saeimā līdzīgi kā savulaik panācām tiesības mantot pensiju 2. līmeņa uzkrājumus,” turpina A. Roze.
Balsojums par šo iniciatīvu jau ir pieejams ManaBalss.lv platformā.