Valsts atbalsta trūkuma un pieaugošo izmaksu dēļ paziņo par "Ecolines" autobusu reisu slēgšanu Latvijā
Autobusu pārvadātājs SIA "Norma-A", kas strādā ar zīmolu "Ecolines", pieņēmis lēmumu no šī gada 18. aprīļa pārtraukt visu komerciālo autobusu reisu izpildi Latvijas teritorijā, informēja uzņēmumā.
Līdz ar šo lēmumu iekšzemes maršrutos tiks slēgti visi līdzšinējie "Ecolines" komercreisi virzienos no Rīgas uz Ventspili, Rēzekni, Balviem, Baltinavu un Žīguriem.
Kā norāda uzņēmuma pārstāvji, šāds lēmums bijis smags, jo pēdējo gadu laikā komercreisu attīstībā Latvijā ieguldīti vairāk nekā 1,5 miljoni eiro. Pārvadātājs uzsver, ka tūkstošiem klientu turpmāk paliks bez alternatīvām izvēles iespējām, jo minētajos maršrutos vairs netiks nodrošināti autobusi ar paaugstinātu komforta un apkalpošanas standartu.
"Ecolines" valdes priekšsēdētājs Andris Podgornijs skaidro, ka galvenais iemesls šādam solim ir valsts politika pasažieru pārvadājumu jomā.
"Pamata problēma ir tā, ka valsts, neskatoties uz līdzekļu trūkumu, turpina tos tērēt maršrutos, kur pasažieru plūsma būtu pietiekama, lai darbotos tikai komercpārvadātāji, nevis līdzekļus novirza maršrutos, kur bez subsīdijām pārvadājumi nav iespējami," uzsver Podgornijs.
Uzņēmums vērš uzmanību uz to, ka Latvijā joprojām trūkst ilgtspējīgas valsts stratēģijas komercreisu attīstībai. Pašlaik komercreisi tiek izpildīti paralēli valsts dotētajiem maršrutiem, kuru kustības saraksti bieži pārklājas, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus. Turklāt dotētajos reisos noteiktās fiksētās biļešu cenas neatspoguļo reālo tirgus situāciju, ierobežojot komercpārvadātāju iespējas reaģēt uz izmaksu pieaugumu.
Tāpat uzņēmums norāda uz kritisku situāciju ar kompensāciju mehānismu. Vairāk nekā četrus gadus nav izveidota sistēma, kā kompensēt izdevumus par pasažieriem, kuriem pienākas valsts noteiktās atlaides. Šī iemesla dēļ valsts saistības pret pārvadātājiem sasniegušas vairākus simtus tūkstošu eiro.
Situāciju pasliktinājis arī pēdējā laikā novērotais būtiskais degvielas cenu kāpums, kas ievērojami palielinājis pārvadājumu pašizmaksu. Ņemot vērā nespēju pārnest šīs izmaksas uz biļešu cenu administratīvo šķēršļu dēļ, iekšzemes komercreisu uzturēšana kļuvusi ekonomiski nepamatota.
"Ecolines" norāda, ka ne Satiksmes ministrija, ne Valsts autotransporta direkcija (ATD) līdz šim nav pieņēmušas efektīvus lēmumus problēmu risināšanai. Pārvadātājs aicina atbildīgās institūcijas nekavējoties izstrādāt caurspīdīgu regulējumu un kompensāciju sistēmu, brīdinot, ka pretējā gadījumā komercpārvadājumu segments Latvijā var pilnībā izzust.
Uzņēmums turpinās nodrošināt starptautiskos pasažieru pārvadājumus un izvērtēs iespēju atgriezties vietējā tirgū tikai tad, ja tiks sakārtota normatīvā vide un nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi.
"Ecolines" ir lielākais starptautisko autobusu operators Baltijā ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Uzņēmuma autoparkā ir vairāk nekā 200 autobusu, kas nodrošina reisus uz kaimiņvalstīm un lielākajām Eiropas pilsētām.