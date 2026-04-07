"Latvenergo": elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā krietni palielinājusies
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 41% un bija 68,53 eiro par megavatstundu (MWh), aģentūru LETA informēja AS "Latvenergo". Savukārt Igaunijā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā palielinājās par 49% un bija 64,28 eiro par MWh, bet Lietuvā tā palielinājās par 13% - līdz 72,88 eiro par MWh.
"Latvenergo" norāda, ka aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas pieauga daļā Ziemeļvalstu tirdzniecības zonu, kā arī Baltijas valstīs.
Cenu kāpumu galvenokārt noteica zemāka vēja elektrostaciju izstrāde un starpsavienojuma jaudas ierobežojumi ar Zviedrijas ceturto tirdzniecības zonu (SE4), kas samazināja iespējas importēt lētāku elektroenerģiju periodos ar zemāku atjaunojamo resursu izstrādi Baltijā.
"Nord Pool" sistēmas cena palielinājās līdz 61,97 eiro par MWh, kas ir par 37% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Elektroenerģijas cenu atšķirības starp Baltijas valstīm turpināja ietekmēt nepietiekamā starpsavienojumu jauda un papildu pārvades jaudu ierobežojumi. Tostarp starpsavienojuma remontdarbi starp Igauniju un Latviju tika pagarināti līdz 8. aprīlim, saglabājot 72 MW jaudas ierobežojumu.
Elektroenerģijas cenu kāpumu Baltijas valstīs veicināja pilnīga Lietuvas-Zviedrijas starpsavienojuma ("NordBalt") darbības apturēšana no 28. marta līdz 1. aprīlim, kad plānoto remontdarbu dēļ pieejamā pārvades jauda samazinājās no 700 megavatiem (MW) līdz 0 MW.
Tāpat elektroenerģijas cenu atšķirības Baltijas valstīs aizvadītajā nedēļā joprojām saglabājās nepietiekamu starpsavienojumu jaudu un pārvades ierobežojumu dēļ. Starp Igauniju un Latviju remontdarbi turpinās līdz 8. aprīlim, saglabājot 72 MW jaudas ierobežojumu. Tāpat starp Latviju un Lietuvu saglabājās pārvades jaudas ierobežojumi, kas bija saistīti ar sistēmas balansēšanas un stabilitātes nodrošināšanu, atsevišķos intervālos pārsniedzot 500 MW nepieejamo jaudu. Papildu ik dienu tika noteikti jauni ierobežojumi arī Lietuvas-Polijas ("LitPol") starpsavienojumā, kur virzienā uz Lietuvu nepieejamā pārvades jauda bija ap 80 MW.
Vidējās elektroenerģijas cenas aizvadītajā nedēļā samazinājās citās Eiropas valstīs. Vācijā cena samazinājās līdz 75,56 eiro par MWh, kas ir par 13% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā, savukārt Polijā tā samazinājās par 9%, sasniedzot 89,18 eiro par MWh.
"Nord Pool" reģionā aizvadītajā nedēļā vēja elektrostaciju izstrāde samazinājās par 27%, kamēr saules elektrostaciju izstrāde palielinājās par 16%. Tikmēr Baltijā vēja izstrāde samazinājās par 8%, savukārt saules izstrāde palielinājās par gandrīz 1%.
Tikmēr Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība aizvadītajā nedēļā palielinājās par 2%, saglabājot 75% līmeni.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 8320 GWh, bet elektroenerģijas ražošanas apjomi - 8644 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 3% un bija 494 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 7% zemāks nekā nedēļu iepriekš jeb 131 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 1% - līdz 155 GWh. Lietuvā tika patērētas 207 GWh elektroenerģijas, kas ir samazinājums par 4% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 2%, un kopā tika saražotas 456 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 8% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu jeb 188 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde samazinājās par 9%, un tika saražota 81 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana pieauga par 8% - līdz 187 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 143%, Igaunijā - 52%, bet Lietuvā - 90%. Baltijas valstīs tika saražoti 92% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.