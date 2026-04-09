Lielas izmaiņas gaida tos, kas parasti lido tikai ar rokas bagāžu
Aviopasažieriem ir potenciāli labas ziņas: drīzumā gan "Ryanair", gan "easyJet" varētu atļaut bez papildu maksas ņemt līdzi lidmašīnas salonā lielāku rokas bagāžu.
Pašlaik, vislētāko biļešu gadījumā abās aviokompānijās ir spēkā noteikums: bez maksas var ņemt līdzi tikai vienu nelielu personīgo priekšmetu, piemēram, rokassomiņu vai mugursomu. Par lielāku rokas bagāžu parasti jāmaksā papildus. Tomēr plānotās Eiropas Savienības izmaiņas var drīzumā to mainīt.
Lielāka rokas bagāža – bez maksas
Saistībā ar jaunajiem ES noteikumiem "Ryanair" lidmašīnā tagad būs atļauts ienest somu ar maksimālajiem izmēriem 40×30×20 cm. Iepriekš rokas bagāžas izmēri bija līdz 40×25×20 cm. Savukārt "easyJet" pašreizējie izmēri jau atbilst prasībām, tāpēc tur būtisku izmaiņu pagaidām nav nepieciešams.
Eiropas Savienība vēlas ieviest vienotus noteikumus
Tomēr vēl būtiskākas izmaiņas varētu būt priekšā. Janvārī Eiropas Parlaments nobalsoja par priekšlikumu, saskaņā ar kuru visiem pasažieriem būtu tiesības bez maksas ņemt līdzi lidmašīnā divus priekšmetus:
- vienu personīgo priekšmetu (piemēram, rokassomiņu vai klēpjdatora somu);
- vienu nelielu rokas bagāžu (maksimālais izmēru kopējais apjoms – 100 cm, svars līdz 7 kg).
Tas nozīmētu, ka piemaksa par rokas bagāžu nākotnē varētu būtiski samazināties vai pilnībā izzust.
Lēmums vēl nav galīgs
Lai izmaiņas stātos spēkā, priekšlikums vēl jāapstiprina Eiropas Komisijai. Ja tas notiks, jaunie noteikumi attieksies uz visām ES aviokompānijām, kā arī uz lidojumiem, kas izlido no ES lidostām vai tajās ielido.
Izmaiņas skars arī ģimenes
Papildus bagāžas noteikumiem Eiropas Parlamenta deputāti vēlas ieviest prasību, ka bērniem līdz 12 gadu vecumam jāvar bez maksas sēdēt blakus pavadošajam pieaugušajam.
Pašlaik šāda pienākuma nav, lai gan Civilās aviācijas pārvalde iesaka aviokompānijām, ja iespējams, sēdināt bērnus un vecākus kopā, īpaši drošības apsvērumu dēļ.
Ja jaunie noteikumi stāsies spēkā, tie padarīs aviopārvadājumus vienkāršākus un lētākus daudziem — īpaši tiem, kuri bieži ceļo tikai ar rokas bagāžu.