Rīgas lidostā iesākusies vasaras lidojumu sezona - pieejams plašāks maršrutu klāsts
Lidostā "Rīga" svētdien sākusies vasaras sezona, kurā kopējais pasažieru lidojumu skaits varētu pieaugt par 14%, salīdzinot ar 2025. gada vasaras sezonu, prognozē lidosta.
Vienlaikus lidostā prognozē, ka šogad vasaras sezonā aviokompāniju piedāvāto sēdvietu skaits lidmašīnās palielināsies par 7%, salīdzinot ar pagājušā gada vasaras sezonu. Lidostā informē, ka vasaras sezonā pasažieriem no Rīgas lidostas būs pieejams plašāks maršrutu klāsts, viens jauns pārvadātājs un vairāk lidojumu pieprasītākajos maršrutos.
Tostarp pieaugumu nodrošinās gan aviokompānijas "Scandinavian Airlines" (SAS) atgriešanās Rīgā, gan Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic", kā arī "LOT", "Finnair", "Turkish Airlines", zemo cenu pārvadātāja "Norwegian" un citu aviokompāniju darbības paplašināšana, atklājot jaunus lidojumu maršrutus un palielinot lidojumu biežumu jau esošajos maršrutos.
Kopš marta sākuma trīs lidojumus starp Rīgu un Kopenhāgenu piedāvā "SAS", kas Rīgas lidostā atgriezusies pēc vairāku gadu pārtraukuma. Savukārt "airBaltic" vasaras sezonā paplašinās galamērķu karti no Rīgas ar vairākiem jauniem maršrutiem, tostarp uz Oulu Somijā, Kauņu Lietuvā un Antāliju Turcijā.
Tāpat "airBaltic" pēc pārtraukuma atjaunos maršrutus Rīga-Erevāna, Rīga-Belgrada un Rīga-Aberdīna. Plašākus savienojumus "airBaltic" nodrošinās arī ar Polijas galvaspilsētu Varšavu, lidojumus trīs reizes nedēļā veicot no 30. marta, kā arī ar Zviedriju, no 13. aprīļa divas reizes nedēļā lidojot uz Gēteborgu.
Tāpat uz Gēteborgu un Bergenu divas reizes nedēļā šā gada vasaras sezonā varēs doties ar Norvēģijas aviokompāniju "Norwegian".
Vienlaikus lidostā uzsver, ka aviokompāniju lidojumu plānus uz Tuvajiem Austrumiem patlaban ietekmē karš, tāpēc patlaban nav iespējams droši prognozēt, kad un kādā apmērā atsāksies un turpināsies lidojumi uz galamērķiem šajā reģionā. Vasaras lidojumu saraksts ierasti stājas spēkā līdz ar pāreju uz vasaras laiku.
Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,111 miljoni pasažieru, kas ir 2024. gada līmenī. Salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laiku jeb 2019. gadu Rīgas lidostā apkalpoto pasažieru skaits pērn bija par 9% mazāks. Lidostā pagājušajā gadā apkalpoti kopumā 63 155 lidojumi, kas arī ir 2024. gada līmenī, bet apkalpoto aviācijas kravu apmērs pieaudzis par 7% - līdz 20 147 tonnām. Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.