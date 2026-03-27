Kāpēc "Renault 4" konkursā "Latvijas Gada auto 2026" palika "Renault 5" ēnā
Konkursa “Latvijas Gada auto 2026” finālā elektroauto “Renault 4 E-Tech” pēc žūrijas balsojuma atdeva vietu savam tuvākajam radiniekam “Renault 5”, kurš ieņēma ceturto vietu un saņēma veselas piecas papildu nomināciju balvas.
Abi jaunie elektroauto būvēti uz “AmpR Small” platformas un ir identiski tehniskā ziņā, taču ārēji ir veidoti pēc dažādiem ikoniskiem pagājušā gadsimta “Renault” modeļiem. Elektriskajam “Renault 4 E-Tech” dizaineri par pamatu ņēmuši no 1961. līdz 1994. gadam ražoto “Renault 4”, kas savulaik pārdots vairāk nekā 8,1 miljonu tirāžā.
“Renault 4 E-Tech” izceļas ar avidnieciskiem virsbūves apdares elementiem un nedaudz paaugstinātu klīrensu (181 mm). Auto ir 4,14 m garš, 1,8 m plats un 1,57 m augsts, bet starpasu attālums ir 2,62 m. Bagāžnieka ietilpība ir 420 litru.
“Renault 4” interjers ir gandrīz tāds pats, kā “Renault 5” hečbekam. Tas pats digitālais mērinstrumentu panelis ar 7 vai 10,1 collas diagonāli (atkarībā no versijas), kas apvienots vienotā konsolē ar 10,1 collas ekrānu multimediju sistēmai.
Auto pieejamas divas modifikācijas – abas ar vienu elektromotoru un priekšējo riteņu piedziņu. “Renault 4 E-Tech Urban Range” versija aprīkota ar 120 ZS elektromotoru un 40 kWh akumulatoru, kas ar pilnu uzlādi pēc ražotāja datiem ļauj nobraukt 308 km. Jaudīgākās “Renault 4 E-Tech Comfort Range” versijas elektromotora jauda ir 150 ZS, bet akumulatora ietilpība ir 52 kWh. Šai versijai sniedzamība ir 409 km. Ātrajā uzlādes stacijā ar 100 kW jaudu akumulatoru no 15 līdz 80 procentiem iespējams uzlādēt pusstundas laikā.
Auto sākuma cena ir 27 790 eiro.
Konkursa “Latvijas Gada auto 2026” žūrijas atsauksmes
Jānis Rapa, infrastruktūras atbalsta nodaļas vadītājs, “Tet” SIA: “Īsi un kodolīgi sakot - man “Renault 4” ļoti patika. Manuprāt lielisks pilsētas elektroauto. Mazs, glīts, ļoti dinamisks un arī ekonomisks. Vidēji 15 kWh/100 km braucot dažādos režīmos. Arī veiktspēja izskatās ka būs pietiekami laba. 400 km diez vai sanāks, bet pāri 300 jau nu noteikti. Pateicoties dizainam noteikti būs pamanāms.
Salons kvalitatīvs un arī izskatās ļoti labi, sēdekļi ērti. Laba multimēdiju sistēma. Man ļoti patīk, ka ir harmonija starp pogām un skārienjūtīgajiem risinājumiem. Iebūvētais mākslīgais intelekts patiks tiem, kam ikdienā nav ar ko parunāt. Arī tiem, kam patīk ka uzklausa un nerunā pretī. “Harman/Kardon” mūzika sniedz kvalitatīvu skanējumu. Pārnesumiem nav Parking pozīcija, tās vietā automātiski ieslēdzas “Auto Hold”, sākumā dīvaini, bet ļoti ātri pierodi.
Man patīk, ka auto pats slēdzas vaļā un ciet, sevišķi ja ņem vērā “Renault” dīvaino atslēgas un TV pults krustojumu. Audio vadībai klasiskais “Renault” risinājums ar papildus sviru pie stūres man diez ko nepatīk, labāk būtu uz stūres. Bet pluss ir ka braukšanas režīmus gan var mainīt uz stūres rata. Un tomēr viena lieta man nepatika - atpakaļskata kamera diezgan pašvaka.
Balstoties uz manām un daudzu pazīstamu cilvēku prasībām pret auto teikšu, ka “Renault 4” ir divvietīgs auto ar samērā lielu bagāžas nodalījumu. Protams, ja nevadā līdzi visus iespējamos uzlādes blokus un vadus. Otrajā rindā vietas ir maz.”
Sandris Metuzāls, autožurnālists, “Jauns.lv”: “Vizuāli diezgan līdzīgs “Renault 5”, tikai “Reanault 4” ir veidots kā krosovers ar paaugstinātu klīrensu, arī gabarīti ir mazliet lielāki. Tomēr cerības, ka aizmugurējā sēdekļu rindā būs būtiski vairāk vietas, tā īsti neattaisnojās. Jā, vairāk jau it kā ir, taču pat divi ne tās brangākās miesas būves jaunieši atzina, ka neko ērti aizmugurē neesot un galva duroties griestos. Citādi salona iekārtojums ir apmēram tāds pats kā “R5”, atšķiras vien izgaismotā uzraksta “Renault 4” krāsu gamma, arī dzelteno akcentu mazāk. Toties testa auto komplektācijā bija sēdekļi ar mākslīgās ādas apdari. Ārējā krāsojuma ziņā “R4” nav tik vieglprātīgs kā mazākais R5, jo te košam krāsojumam ir tikai viens variants - sarkans. Vēl ir melns, pelēks un balts. Testa vāģis bija melns, kas pēc dzeltenā “Renault 5” likās sasodīti garlaicīgi.
Testa “Renault 4” baterija bija mazāka nekā “Renault 5” (40 kWh 52 kWh vietā), taču tas ir atkarīgs no komplektācijas, jo var dabūt arī lielāku akumulatoru. Ar 40 kWh bateriju nobraucamā distance ir apmēram par 100 kilometriem mazāka - ap 300 km. Nav nekāds kosmoss, taču braukāšanai piepilsētas režīmā pilnīgi pietiekami.”
Viesturs Leitholds, autožurnālists, “iAuto.lv”: ““Renault 4” varbūt nav tik izskatīgs, kā “Renault 5”, taču tajā pašā laikā tas arī ir modelis, kurā ļoti veiksmīgi īstenotas atsauces uz vēsturisko modeli. Arī salons ir stilīgs. Taupot resursus ir izmantoti cietāki apdares materiāli, taču to tekstūra un salikums ir gaumīgs. Abi “Renault” retro stila modeļi tehniski ir vienādi, tomēr “Renault 4” ir garāka riteņu bāze un par nepilniem 4 cm augstāks klīrenss, tāpēc arī vadāmība drusciņ atšķiras. Lai arī stūres reakcija ir tieša, auto negriežas tik veikli, kā "piektais" modelis. Ikdienas braukšanā šis auto ir komfortabls un aizmugurējā rindā kāds pieticīgāks pasažieris tomēr arī var iesēsties. Rodas jautājums par to, kādas būs galvassāpes, ja ar kādu akmeni vai kā citādi sanāks apskādēt masīvo priekšējo gaismu bloku?”
Konkursā “Latvijas Gada auto 2026” uzvarēja “Cupra Terramar” , bet pērn par “Latvijas Gada auto 2025” kļuva “Škoda Kodiaq”.
