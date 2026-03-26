Degvielas cenu šoks: dīzelis maksā jau vairāk nekā divus eiro litrā; dārgāks kļūst arī benzīns
Latvijā 95. markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā palielinājās par 6,8%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena pieauga par 5,4%, liecina Eiropas Komisijas apkopotie dati.
Šonedēļ publiskotā EK informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. markas benzīna nedēļā no 16. marta līdz 22. martam maksāja vidēji 1,791 eiro. Nedēļu iepriekš 95. markas benzīna vidējā cena bija 1,677 eiro par litru, bet vēl pirms nedēļas - 1,633 eiro par litru.
Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 2,023 eiro par litru. Nedēļu iepriekš dīzeļdegvielas vidējā cena bija 1,919 eiro par litru, bet vēl nedēļu iepriekš - 1,793 eiro par litru.
Pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar gada sākumu jeb nedēļu no 2025. gada 29. decembra līdz 2026. gada 4. janvārim 95. markas benzīna vidējā cena ir palielinājusies par 18,8%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena ir palielinājusies par 35,8%.
Jau vēstīts, ka 95. markas benzīna vidējās cenas rekords Latvijā tika sasniegts 2022. gadā nedēļā no 14. līdz 20. jūnijam, kad 95. markas benzīna vidējā cena bija 2,104 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas vidējās cenas rekords tika sasniegts nedēļā no 21. līdz 27. jūnijam - 2,108 eiro par litru.
EK ik nedēļu apkopo dalībvalstu datus par vidējām degvielas cenām.
Tāpat ziņots, ka Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likumu, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no līdzšinējiem 467 eiro uz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem. Samazinātās likmes tiks piemērotas no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.
Likumprojekta pieņemšana saistīta ar būtisku degvielas cenu kāpumu starptautiskajos tirgos, ko izraisījuši ģeopolitiskie notikumi un traucējumi naftas piegādes ķēdēs. Pēdējo nedēļu laikā novērots straujš naftas un dīzeļdegvielas cenu pieaugums, kas tieši ietekmē arī Latvijas tirgu, ņemot vērā augsto importa īpatsvaru degvielas nodrošinājumā.