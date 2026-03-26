Jaunajiem uzņēmumiem vēl nedēļu atvērta pieteikšanās LIAA Biznesa inkubācijas programmai
Līdz 31. martam visā Latvijā uzņēmēji var pieteikties LIAA Biznesa inkubācijas atbalsta programmai, kas piedāvā konsultācijas, mentorus un grantus līdz pat desmitiem tūkstošu eiro inovatīvu un eksportspējīgu produktu un pakalpojumu attīstībai. Programma ar 70% līdzfinansējumu palīdz straujāk nonākt tirgū, stiprināt eksportspēju un augt reģionos un galvaspilsētā.
Līdz 31. martam turpinās pieteikumu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubācijas atbalsta programmā. Uzņēmējiem visā Latvijā vēl ir viena nedēļa, lai pieteiktos atbalstam, kas palīdz attīstīt produktus un pakalpojumus, stiprināt eksportspēju un straujāk audzēt biznesu. Uzņemšana šajā programmā notiek divas reizes gadā, bet pašreizējā pavasara uzņemšana norisinās no 9. līdz 31. martam.
Biznesa inkubācijas atbalsts ir paredzēts Latvijā reģistrētiem mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nav vecāki par pieciem gadiem un kuri attīsta inovatīvus, tehnoloģiskus, eksportspējīgus vai radošo industriju produktus un pakalpojumus. Programmā var pieteikties arī uzņēmumi ar eksporta un/vai inovāciju potenciālu, tostarp uzņēmumi, kas attīsta divējāda lietojuma preces, pakalpojumus vai tehnoloģijas.
“Šis ir brīdis, kad idejas jāliek darbībā – Latvijas ekonomikai šobrīd ir kritiski svarīgi, lai jauni, ambiciozi uzņēmumi pēc iespējas ātrāk nonāktu tirgū un sāktu eksportēt. LIAA inkubācijas programma dod reālu, praktisku atbalstu, kas var būt izšķirošs pirmajos attīstības posmos, tāpēc aicinu neatlikt un izmantot šo iespēju jau tagad. Katrs jauns uzņēmums ar eksportspēju nozīmē lielāku pievienoto vērtību mūsu ekonomikai un spēcīgāku Latvijas pozīciju starptautiski,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Programma uzņēmumiem piedāvā gan nefinanšu, gan finanšu atbalstu. Nefinanšu atbalsts ietver konsultācijas par uzņēmējdarbības attīstībai būtiskiem jautājumiem, mācības un seminārus par biznesa modelēšanu, mārketingu, produktu attīstības vadību, personāla vadību, finanšu plānošanu un kapitāla piesaisti, kā arī ekspertu un mentoru konsultācijas, tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumus, dalību atpazīstamības veicināšanas aktivitātēs un pieeju koprades telpām.
Savukārt finanšu atbalsts tiek sniegts grantu veidā ar 70% atbalsta intensitāti uzņēmējdarbības, produktu attīstības un eksportspējas veicināšanai. Uzņēmumiem pieejams atbalsts līdz 10 000 EUR pakalpojumiem, līdz 8 000 EUR aprīkojuma un iekārtu iegādei, kā arī līdz 5 000 EUR izejmateriāliem un izejvielām. Finansējumu var izmantot dažādiem uzņēmuma attīstības mērķiem, piemēram, pakalpojumiem, aprīkojumam, instrumentiem un materiāliem, kas nepieciešami produkta izstrādei, testēšanai vai ražošanai.
“LIAA Biznesa inkubācijas programma ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, ar kuru mēs palīdzam jaunajiem uzņēmumiem pārvērst idejas dzīvotspējīgos un eksportspējīgos biznesos. Mūsu mērķis ir ne tikai sniegt finansējumu, bet arī nodrošināt zināšanas, mentoru atbalstu un kontaktus, kas ļauj uzņēmumiem augt daudz straujāk un pārliecinošāk. Aicinām uzņēmējus izmantot šo iespēju – īpaši reģionos, kur nereti ir lielāks potenciāls ātrākai izaugsmei un ciešākai sadarbībai ar vietējo biznesa vidi,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Inovatīvajiem komersantiem papildus pieejams atbalsts darbinieku atlīdzības izmaksu segšanai līdz 10 000 EUR, kā arī prototipēšanas, testēšanas un tehnoloģiju izstrādes specifiskiem pakalpojumiem ar 70% atbalsta intensitāti līdz 20 000 EUR vienam grantam.
Kopumā uzņēmums finanšu atbalstu var saņemt trīs gadus. Pirmajā līguma darbības gadā eksportspējīgam, radošo industriju vai klasiskajam komersantam atbalsts var sasniegt līdz 25 000 EUR, bet inovatīvam komersantam, tostarp divējāda lietojuma preču, pakalpojumu vai tehnoloģiju attīstītājam, kā arī radošo industriju inovatīvam komersantam — līdz 55 000 EUR. Otrajā un trešajā gadā iespējams pretendēt uz papildu atbalstu, izvērtējot nepieciešamību un pieejamo finansējumu.
LIAA Ventspils pārstāvniecības biznesa inkubācijas programmas dalībnieka, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bitlake Technologies”, biznesa inkubācijas programmu vērtē kā nozīmīgu atbalstu uzņēmuma straujākai un mērķtiecīgākai izaugsmei. Uzņēmums specializējas digitālo mikroshēmu komponentu jeb IP kodolu izstrādē, īpaši FPGA tehnoloģijām, ko izmanto attēlu apstrādē un datorredzes risinājumos kosmosa nozarē. Vienkāršāk sakot, uzņēmuma izstrādātie moduļi ļauj ātri un efektīvi apstrādāt attēlus reāllaikā, piemēram, ļaujot satelītam ne vien uzņemt attēlu, bet arī to uzreiz analizēt, nepārsūtot lielus datu apjomus uz Zemi. “Biznesa inkubācijas programma mums ir devusi iespēju uzņēmumu attīstīt daudz straujāk un mērķtiecīgāk, nekā tas būtu iespējams tikai ar pašu resursiem. Īpaši nozīmīgs ir finanšu atbalsts, kas palīdz attīstīt jaunus produktus, efektīvāk plānot resursus un drošāk virzīties uz priekšu. No savas pieredzes varu teikt — šāds atbalsts ir vērtīgs gan jaunajiem uzņēmējiem, gan tiem, kuri vēlas attīstīt inovatīvas un konkurētspējīgas biznesa idejas,” saka “Bitlake Technologies” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Jānis Šate.
Pieteikšanās LIAA inkubācijas programmai notiek pēc administratīvi teritoriālā iedalījuma jeb reģionālā principa, tādēļ uzņēmēji aicināti savlaicīgi izvērtēt sev piemērotāko pārstāvniecību. LIAA īpaši mudina skatīties plašāk un apsvērt iespēju pieteikties arī reģionos ārpus lielākajiem centriem, jo nereti tur konkurence ir zemāka, bet iespējas saņemt atbalstu — ļoti reālas. Vienlaikus Rīgas un Pierīgas pārstāvniecībās šobrīd vērojama salīdzinoši augsta aktivitāte. LIAA reģionālās pārstāvniecības atrodas Jūrmalā, Tukumā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Madonā, Gulbenē, Alūksnē, Siguldā, Liepājā, Saldū, Ventspilī, Kuldīgā, Talsos, Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Radošo industriju uzņēmēji var pieteikties arī sev tuvākajā reģionālajā pārstāvniecībā, bet Tehnoloģiju pārstāvniecībā — inovatīvi uzņēmēji no Rīgas. Pirms finanšu atbalsta pieteikuma sagatavošanas LIAA iesaka pieteikties konsultācijai attiecīgajā pārstāvniecībā.
Aizvadītajā gadā Biznesa inkubācijas programmai pievienojās 156 komersanti no visas Latvijas – 73 inovatīvi un 83 eksportspējīgi uzņēmumi. To vidū 35 radošo industriju pārstāvji un 12 komersanti ar divējāda lietojuma precēm vai pakalpojumiem. Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritārajās jomās kopā darbojās 82 komersanti: informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (32), fotonikā un viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā (30), zināšanu ietilpīgā bioekonomikā (13), biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā (6) un viedajā enerģētikā un mobilitātē (1).
Detalizētāk iepazīties ar programmas nosacījumiem un pieteikties dalībai var platformā https://liaa.business.gov.lv. Pieteikuma formas būs aktīvas visu uzņemšanas laiku.
Biznesa inkubācijas atbalsts pieejams Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.
Par LIAA
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.