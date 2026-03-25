BMW īpašnieki var atviegloti uzelpot? Pēdējos gados manāmi izmainījusies situācija ar auto zādzībām
Savulaik bija ierasta lieta, ka daudzu kārotā vācu auto marka BMW atkal un atkal nonāca zagtāko Latvijas auto zīmolu statistikas pašā augšgalā. Pēdējo gadu laikā situācija ir ievērojami pamainījusies.
Vācu ražotāja BMW automašīnu īpašnieki daudzus gadus apzinājās, ka tieši viņu spēkrats īpaši krīt acīs tiem, kuru rūpals ir automašīnu zādzība ar nolūku tās pārdot.
Vēl 2017. gadā, piemēram, saskaņā ar Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas Centra datiem, BMW ievērojami apdzina citas markas ne vien uz ceļiem, bet arī drūmajā auto zādzību statistikā – tās zaga teju divkārt biežāk nekā citas markas un īpaši jānervozē bija ap 10 gadus vecu BMW īpašniekiem. Cits īpaši sāpīgs temats – šo auto spoguļi, kurus zagļi bija īpaši iecienījuši.
Starp citiem zagtākajiem zīmoliem ap to laiku bija arī “Volkswagen” un “Audi”. Pieminēšanas vērti – “Toyota” un “Honda”.
Krievijas “tirgus” kļuvis grūti pieejams
Pēdējo gadu laikā ievērots, ka ziņu lentēs par auto zādzībām ar nolūku tās realizēt citos tirgos tiek runāts arvien retāk. Ienāca prātā apvaicāties Valsts policijai (VP) un apdrošinātājiem – ko vēsta statistika.
VP Jauns.lv darīja zināmu, ka, piemēram, 2025. gadā uzsākto kriminālprocesu skaits par automašīnu zādzību gadījumiem bijis – 205. Tas ir par 15 gadījumiem jeb 6,8% mazāk nekā gadu pirms tam.
Skaidrojumu šim gan daudzi jau, visticamāk, sen ir izsecinājuši paši. Agresorvalsts Krievija arī pirms 2022. gadā uzsāktā noziedzīgā iebrukuma Ukrainā saviem kaimiņiem ir sagādājusi visdažādākā veida problēmas, un viena no tām – zagtus Eiropas automobiļus pirkt gatavs un gribošs tirgus.
“Kā automašīnu zādzību skaita samazinājuma ietekmējošu faktoru var minēt Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekme uz lietotu automašīnu un to rezerves daļu eksportēšanu uz Krievijas Federāciju un Baltkrieviju. Apgrūtināta Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas robežas šķērsošana, tādējādi samazinot automašīnu un to rezerves daļu nogādāšanu Krievijas Federācijā,” paskaidro VP.
Policijā arī min, ka pērn visvairāk kriminālprocesu par automašīnu zādzībām uzsākti VP Rīgas Reģiona pārvaldē – 104 kriminālprocesi, tālāk seko VP Latgales Reģiona pārvalde ar 32 kriminālprocesiem, Kurzemes Reģiona pārvalde ar 27 kriminālprocesiem, Zemgales Reģiona pārvalde ar 26 kriminālprocesiem, un Vidzemes Reģiona pārvalde ar 16 kriminālprocesiem.
Visvairāk tiek nozagti transportlīdzekļi no 2002. līdz 2016. izlaiduma gadam, pēc tam seko transportlīdzekļi ar izlaiduma gadu no 2017. gada līdz 2025. gadam, un vismazāk tiek zagti transportlīdzekļi, kuru izlaiduma gads ir vecāks par 2001. gadu.
Nozagtie transportlīdzekļi tiek izjaukti un to detaļas tiek transportētas pāri Latvijas robežai uz Austrumeiropu, paskaidro VP.
Kā šobrīd izskatās zagtāko zīmolu tops?
VP rīcībā esošā statistika rāda – pērn populārākās zagļu iecienītās transportlīdzekļu markas izkārtojušās šādi:
- “Volkswagen” (40 zādzības jeb + 9 salīdzinājumā ar 2024. gadu);
- “Audi” (33 zādzības jeb -2 zādzības salīdzinājumā 2024. gadu);
- “Volvo” (21 zādzība jeb +4 salīdzinājumā ar 2024. gadu);
- BMW (20 zādzības jeb - 8 salīdzinājumā ar 2024. gadu);
- “Mercedes Benz” (14 zādzības jeb -6 zādzības salīdzinājumā ar 2024. gadu).
Latvijas teritorijā transportlīdzekļu zādzības veic gan vietējie noziedzīgie grupējumi, gan mobilie jeb “ceļojošie” noziedzīgie grupējumi.
Esot arī gadījumi, kad grupējumi sastāv gan no vietējiem automašīnu zagļiem, gan citu valstu zagļiem.
“Ir novērojama tendence, ka 15 gadus vecas, kā arī jaunākās automašīnas tiek nozagtas Rīgā un Rīgas reģiona apkārtnē. Savukārt vecākas automašīnas tiek nozagtas reģionos, kas vairums gadījumu gan notiek sadzīvisku ķildu, huligānisku nolūku, savstarpējas nesaprašanās dēļ, kā arī nereti par automašīnu zādzību tiek ziņots, lai izvairītos no atbildības par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai citu apreibinošu vielu reibumā,” atklāj VP.
Savu novērojumi ir arī apdrošinātāj8iem. “If” Jauns.lv norāda, ka laikā no 2022. gada līdz 2025. gadam (ieskaitot) pie “If” apdrošināto auto zādzību skaits ir krities par vairāk nekā 50 %.
“Lai arī pēdējo 3-4 gadu tendence rāda, ka apdrošināto auto zādzību skaits turpina ievērojami samazināties, 2025. gada rudenī un ziemā īpaši novērojām auto spoguļu zādzību pieaugumu,” stāsta “If” Apdrošināšanas Transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Latvijā Ģirts Kubliņš.
Viņš min, ka šajā laika periodā nav bijusi izteikta interese par kādu konkrētu automašīnas marku, bet gan par dažādiem auto – BMW, “Mercedes-Benz”, “Škoda”, “Volvo” u.c.
Kubliņš kā iespējamo zādzību pieauguma iemeslu min to, ka ir pieaugušas cenas konkrētu automašīnas marku rezerves detaļām, kas nereti nepieciešamas izsolēs iegādātu auto remontam – tie mēdz būt ar defektiem, sasisti, vai citādi cietuši.
“Savukārt 2024. gada nogalē “If” Apdrošināšanas pieredzē bija arī elektroauto zādzība, kuru vēlāk gan, sadarbojoties ar policiju, veiksmīgi izdevās atrast,” saka Kubliņš.