"Latvijas aptieka" plāno lielas pārmaiņas; pārdos vairākas aptiekas
SIA "Latvijas aptieka" noslēgusi vienošanos ar "Mēness aptieku" tīkla pārvaldītāju AS "Sentor Farm aptiekas" par 19 aptieku un vienas filiāles pārdošanu, saņemot attiecīgu Konkurences padomes (KP) atļauju, informēja "Latvijas aptieka".
Apvienošanās ziņojums ir iesniegts KP, pēc kuras lēmuma tiks lemts par nākamajiem soļiem restrukturizācijas procesā.
"Latvijas aptieka" iepriekš ir saņēmusi KP atļauju noslēgt darījumu ar SIA "Farma Balt aptieka" par 18 aptieku iegādi. Nākamajā restrukturizācijas posmā "Latvijas aptieka" plānojusi atsavināt tās aptiekas, kas vairs neatbilst izvēlētajam efektīva tīkla struktūras modelim. Plānots, ka pēc uzraugošo iestāžu atļauju saņemšanas vairākas aptiekas tiks atsavinātas uzņēmumam "Sentor Farm aptiekas", un turpinās sarunas arī ar citiem interesentiem par vēl vairāku aptieku pārdošanu.
"Latvijas aptiekas" valdes priekšsēdētājs un īpašnieks Alvis Ērglis skaidro, ka kompānijas mērķis ir finansiāli stabils, spēcīgs un ilgtspējīgs aptieku tīkls. Izvērtējot tā struktūru, secināts, ka atsevišķu aptieku uzturēšana un efektīva pārvaldība ilgtermiņā prasa nesamērīgus resursus un ietekmē kopējo tīkla efektivitāti.
Tāpēc pieņemts lēmums ieviest optimizētu tīkla pārvaldības modeli, kas stiprina uzņēmuma konkurētspēju, vienlaikus saglabājot farmaceitisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Ērglis skaidro, ka tiek veikta mērķtiecīga tīkla konsolidācija un portfeļa optimizācija, stiprinot klātbūtni ekonomiski aktīvākajos reģionos. Šis process ir daļa no "Latvijas aptiekas" ilgtermiņa attīstības stratēģijas.
"Sentor Farm aptiekas" valdes priekšsēdētāja Vilma Fērklafa norāda, ka vairāku "Latvijas aptieka" aptieku iegāde palīdzēs saglabāt augsta līmeņa farmaceitisko aprūpi un zāļu pieejamību, nepārtrauktību un arī efektivitāti.
"Latvijas aptieka" patlaban pārvalda 65 aptiekas un trīs aptieku filiāles visā Latvijā un nodarbina vairāk nekā 300 darbiniekus.
"Latvijas aptieka" 2024. gadā strādāja ar 33,142 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,3% vairāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa palielinājās par 17,9% - līdz 1,834 miljoniem eiro.
Kompānija reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 15 650 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Alvim Ērglim piederošā SIA "PSV-group".
"Sentor Farm aptiekas" 2024. gadā strādāja ar 254,343 miljonu eiro apgrozījumu un guva 1,342 miljonu eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija. Kompānija "Sentor Farm aptiekas" reģistrēta 2003. gadā, un tās pamatkapitāls ir 25 050 eiro.
"Sentor Farm aptiekas" ir daļa veselības uzņēmumu grupas AS "Repharm", kam pieder arī AS "Recipe Plus", AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" un SIA "Centrālā laboratorija". "Repharm" grupas māteskompānijai AS "AB City" pieder arī zāļu ražotājs "Olainfarm". "AB City" patiesie labuma guvēji ir Sergejs Korņijenko, Andrejs Leibovičs, Aleksandrs Livšics, Mihails Lurje, Jeļena Ņikitina, Jānis Oskerko un Roberts Tavjevs.