"Smart-ID" izstrādātājs Latvijā ievieš jaunu autentifikācijas risinājumu
Smart-ID" izstrādātājs "SK ID Solutions" Latvijā ievieš "Smart-ID+" risinājumu, kas paredzēts drošākai autentifikācijai digitālajos pakalpojumos.
Kompānijā skaidro, ka "Smart-ID+" izstrādāts, reaģējot uz pieaugošajiem kiberdrošības riskiem un arvien sarežģītākajām krāpniecības metodēm digitālajā vidē.
Jaunais "Smart-ID+" nodrošina, ka lietotājs var apstiprināt darbību, piemēram, pieslēgšanos e-pakalpojumam vai maksājuma veikšanu, tikai tad, ja tā ir sākta viņa paša ierīcē "Smart-ID" lietotnē.
"Smart-ID+" pieslēgšanās e-pakalpojumiem notiek, izmantojot dinamisku QR kodu.
Ja lietotājs pieslēdzas e-pakalpojumam no datora vai citas ierīces, ekrānā tiks parādīts QR kods, kuru varēs noskenēt "Smart-ID" lietotnē un apstiprināt darbību ar PIN kodu, norāda kompānijā, piebilstot, ka katrs QR kods ir unikāls un dinamiski mainās, tādējādi nodrošinot papildu drošību.
Savukārt, ja pakalpojums tiek izmantots mobilajā telefonā, tiks izmantota "App-to-App" autentifikācija. "Smart-ID" lietotne atvērsies automātiski, kad e-pakalpojumā tiks izvēlēta konkrētā identifikācijas metode, un lietotājs varēs apstiprināt darbību ar PIN kodu, pēc tam automātiski atgriežoties sākotnējā lietotnē vai pārlūkprogrammā.
Jaunais "Smart-ID+" risinājums pakāpeniski tiek integrēts digitālajos pakalpojumos. Jaunās funkcijas e-pakalpojumos tiks ieviestas pakāpeniski, atkarībā no pakalpojumu sniedzēju tehniskās gatavības. Līdz pilnīgai ieviešanai "Smart-ID" varēs turpināt izmantot arī līdzšinējā veidā.
Kompānijā atzīmē, ka tuvākajā laikā plānots "Smart-ID+" ieviest arī finanšu iestādēs un citu digitālo pakalpojumu sniedzēju vidū Latvijā.
"Smart-ID" lietotāji jaunās iespējas var izmantot pēc lietotnes atjaunināšanas.