Madars Razma pēc sirdi plosošā zaudējuma Pasaules kausā neslēpj emocijas un izjūt lepnumu par sasniegto
Latvijas vadošais šautriņu metējs Madars Razma pēc Latvijas izlases zaudējuma PDC Pasaules kausa ceturtdaļfinālā sniedza emocionālu uzrunu sociālajos tīklos.
Jau ziņots, ka Latvijas šautriņu mešanas komanda aizvadījusi vēsturisku PDC Pasaules kausa izcīņu, pirmo reizi aizspēlējoties līdz ceturtdaļfinālam. Pavisam tuvu bija arī pusfināla sasniegšana. Ceturtdaļfināls pret 2025. gada čempioni Ziemeļīriju tika sākts ar 4-1 vadību, kas gan tika izlaists. Savukārt izšķirošajā legā Džošs Roks uzvaru ziemeļīriem panāca ar fantastisku noslēgumu kombināciju, aizverot 144 punktus.
"Daudz emociju pazaudētas, bet daudz arī iegūtas. Neslēpšu - pēdējo reizi šautriņās biju raudājis pirms astoņiem gadiem un četriem mēnešiem. Baigi emocionāls turnīrs," pēc zaudējuma ceturtdaļfinālā ar skatu uz Pasaules kausa skatuvi sociālajos tīklos visus uzrunāja Madars Razma. Viņš izteica pateicību savam komandas biedram, Valteram Melderim, kurš pēdējā gadā strauji progresējis un šogad debitēja PDC Eiropas tūres posmā.
"Gribētu pateikt lielu paldies Valteram par noticēšanu man. Iepriekšējos gados nedaudz baidījos viņam ko ieteikt. Ja jūs redzētu to, ko Valters darīja aizskatuvē - viņš iznīcināja mērķi. Šodien apmēram to pašu paveica uz skatuves. Man kaut kā nesagāja," par savu sniegumu ceturtdaļfinālā vīlies bija Latvijas pirmais numurs, kurš gan izteica lepnumu par sasniegto rezultātu un lielo atbalstu no šautriņu mešanas līdzjutējiem Latvijā.
"Kaut kas fantastisks, ko mēs abi piedzīvojām šajā turnīrā. Mēs varam būt lepni par to, ko šonedēļ izdarījām," latvietis noslēdza sakāmo. Ziemeļīrija vēlāk nolika savas čempiones pilnvaras, pusfinālā bez variantiem ar 2-8 piekāpjoties Nīderlandei.
Par 2026. gada Pasaules kausa ieguvēju kļuva šautriņu mešanas dzimtene Anglija, kas finālā ar 10-5 apspēlēja Nīderlandi. Angļu sastāvā spēlēja šautriņu mešanas lielākās zvaigznes - Lūks Litlers un Lūks Hamfrīss. Par uzvaru turnīrā abi nopelnīja 100 tūkstošus sterliņu mārciņas, bet Latvijas duets sadalīs 20 tūkstošu mārciņu lielu naudas balvu (23,1 tūkstotis eiro).