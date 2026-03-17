Bijušās azartspēļu zāles "Fenikss" ēka blakus centrālajai stacijai
Pašā pilsētas sirdī, blakus centrālajai stacijai un visai netālu no topošās dzelzceļa “Rail Baltica” infrastruktūras, kā augonis slejas pamests nams ...
"Origo" īpašnieks iegādājies bijušo spēļu zāli pie Rīgas stacijas: kas tur būs tagad?
Nekustamo īpašumu attīstīšanas uzņēmums SIA "Linstow" ir iegādājies bijušās spēļu zāles ēku 13. janvāra ielā 2A, blakus Stacijas laukumam, informēja "Linstow".
Kopējās investīcijas īpašuma iegādē, attīstībā un apkārtējās teritorijas pilnveidošanā var sasniegt līdz diviem miljoniem eiro, norāda "Linstow".
Kompānijā min, ka šis darījums ir stratēģisks solis uzņēmuma ilgtermiņa attīstības plānos, kas vērsti uz apkaimes sakārtošanu un attīstības potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu, attīstot mūsdienīgu, ilgtspējīgu un starptautiski konkurētspējīgu biznesa vidi un kvalitatīvu pilsētvidi Rīgas centrā.
"Linstow" valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds informē, ka patlaban ēkas un apkārtējās teritorijas attīstības koncepcija ir izstrādes stadijā, ar ieceri to pārbūvēt saskaņā ar uzņēmuma stratēģisko fokusu tirdzniecības un pakalpojumu jomā, tostarp iekļaujot to funkcionālā un telpiskā kopsakarībā ar Stacijas laukumu.
Gronvolds uzsver, ka "Linstow" mērķis ir attīstīt šo apkaimi par vienu no vadošajiem biznesa centriem Baltijā - dinamisku pilsētvidi ar moderniem birojiem, modernām tirdzniecības telpām, kvalitatīvu publisko ārtelpu un attīstītu infrastruktūru, kas piesaista starptautiskus uzņēmumus, investorus, vienlaikus stiprinot Rīgas konkurētspēju starptautiskā mērogā.
Plānojot iegādātās ēkas turpmāko attīstības koncepciju un apkaimes attīstību, paredzēta cieša sadarbība ar Rīgas pašvaldību, lai rastu īpašuma ilgtspējīgai izmantošanai, telpiskai un funkcionālai iederībai piemērotāko risinājumu kā tirdzniecības un pakalpojumu objektam, kuru varētu īstenot jau nākamajā gadā.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) atzīst, ka vieta, kur agrāk atradās "bēdīgi slavenā spēļu zāle", ilgu laiku bija kā traips pilsētvidē, un tagad pašvaldība kopā ar uzņēmumu strādās pie tā, lai šo teritoriju padarītu atvērtu, sakārtotu un pieejamu cilvēkiem. Pašvaldība no pilsētas puses ir gatava atbalstīt attīstības ieceres, tostarp novēršot birokrātiskus šķēršļus.
Vienlaikus pašvaldība plāno piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, lai iesaistītos arī pašas teritorijas sakārtošanā ap staciju. Tas nozīmē gan jaunu gājēju pāreju veidošanu, gan stāvvietu risinājumu ieviešanu, gan veloceļu izbūvi, pauž Kleinbergs.
Iegādātais īpašums 13. janvāra ielā 2A, Rīgā ietver 390 kvadrātmetru zemesgabalu un 211,3 kvadrātmetru vienstāva ēku. Līdz darījuma noslēgšanai īpašums piederēja SIA "Kolonāde-S".
Jau ziņots, ka 2023. gada septembrī Stacijas laukumā pie tirdzniecības centra "Origo" slēgta spēļu zāle "Fenikss".
Pēc tam Somijas ātrās ēdināšanas tīkls "Hesburger" plānoja bijušās spēļu zāles vietā Stacijas laukumā atvērt ēdināšanas vietu. Projekts paredzēja ēkas atjaunošanu, izveidojot ēdināšanas telpas ar plašiem logiem, modernu dizainu un vasaras terasi. Tomēr projekts netika īstenots, jo "Hesburger" nesaņēma nepieciešamo atļauju ātrās ēdināšanas vietas izveidei.
Tirdzniecības centra "Origo" īpašnieka SIA "Linstow" apgrozījums 2024. gadā bija 11,047 miljoni eiro, kas ir par 0,1% vairāk nekā 2023. gadā, taču kompānija cieta zaudējumus 5,801 miljona eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina "Firmas.lv" informācija.
Kompānija reģistrēta 1996. gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 61 149 114 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Norvēģijas uzņēmums "Linstow".