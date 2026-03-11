Valsts policija meklē attēlā redzamo sievieti.
112
Šodien 10:32
Tiek meklēta sieviete, kas patvaļīgi pameta adresi Tvaika ielā
Valsts policija lūdz līdzcilvēku palīdzību attēlā redzamās sievietes meklēšanā.
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošu personu, kura izgāja no adreses Rīgā, Tvaika ielā, un viņas atrāšanas vieta nav zināma. Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085981 vai 112.
