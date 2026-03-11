Cēsiniece Austra Lucija Kalniņa nosvinējusi 100 gadu jubileju
Pirmdien, 9. martā, Cēsu novada iedzīvotājai Austrai Lucijai Kalniņai apritēja 100. dzīves jubileja, informē Cēsu novada pašvaldība.
Austra Lucija dzimusi un uzaugusi Raiskuma pagasta Lenčos, un joprojām ar siltumu atceras bērnības mājas “Avotiņi”. Jau no 13 gadu vecuma viņa gājusi ganos, vēlāk strādājusi kolhozā. Dzīves gaitā izaudzinājusi divus dēlus un meitu, un vēlāk ģimene pārcēlusies uz Cēsīm.
Cēsīs Austra Lucija strādājusi KUK keramikas cehā, kā arī Kliģēnu siltumnīcās. Zemes darbi viņai vienmēr bijuši īpaši tuvi. Brīvajā laikā viņa dziedājusi korī “Ābele”, un arī šodien jubilāre labprāt vēl kaut ko pie sevis nodungo.
Austra Lucija ir moža un dzīvespriecīga – viņa joprojām pati ienes malku, lai gan dzīvo otrajā stāvā. Kā pati saka, kājas gan esot mazliet stīvas, bet, ja būtu kāds lustīgs dejotājs, varētu arī uzdejot.
Jubilārei ir kupla un mīloša ģimene – 8 mazbērni, 10 mazmazbērni un 2 mazmazmazbērni. Ilgmūžība raksturīga arī dzimtai, jo Austras Lucijas vecāki nodzīvojuši vairāk nekā 90 gadus.