Regnārs Vaivars Nacionālajā teātrī piedāvā jaunu Jaunsudrabiņa ‘Aijas’ versiju
Nacionālā teātra marta repertuārā tiek pieteikti nozīmīgi latviešu literatūras iestudējumi. Blaumaņa “Ugunī” pirmizrādei seko jauniestudējums “Atbalss Aija”, kas pēc Jāņa Jaunsudrabiņa darba motīviem Regnāra Vaivara režijā pirmizrādi piedzīvos 17. martā.
Režisors Regnārs Vaivars pēc 16 gadiem atkal iestudē Jāņa Jaunsudrabiņa “Aiju”, atsaukdamies uz triloģijas otrās daļas sirds rezonanses teoriju, bet notikumu gaitu vēstīdams caur triloģijas trešo daļu – “Ziema”.
Ja viņa pirmajā darbā Dailes teātra Kamerzālē režisors pievērsās trīs jaunu cilvēku savstarpējo attiecību trijstūrim, atklājot cilvēka nežēlību, kad viņā runā kaislība, jaunajā interpretācijā būtiska loma piešķirta arī trim Aijas bērniem, kam ir tieša saistība ar režisora dzīves pieredzi un pārdzīvojumiem pavisam citā dzīves posmā. Bērnu klātbūtne maina spēles noteikumus un liek citādi ieraudzīt gan Aijas izvēles, gan Jāņa ilūzijas. Cilvēka tieksme otru pārvērst par savu ilgu atbalsi nav zudusi, tādēļ šis stāsts kļūst pārlaicīgs. Aija šodien atbalsojas nevis tikai kā liktenīgā sieviete, bet arī kā atgādinājums par mūsu pašu spēju idealizēt cilvēku, pārrakstīt atmiņas un zaudēt ilūzijas.
Izrādes anotācija: “Iztikas minimums sievietei ar trim maziem bērniem – maize, pajumte, siltums. Jānis ir apņēmības pilns Aijai to nodrošināt un kā garīgais misionārs piecelt Aiju un viņas meitas no dubļiem. Taču vai ar to pietiek, ja katram no viņiem ir cita “asins grupa” un varbūt Aija ir tikai Jāņa atbalss.”
Izrādes radošā komanda: režisors un dramatizējuma autors Regnārs Vaivars, scenogrāfs Valters Kristbergs, kostīmu māksliniece Madara Botmane, gaismu māksliniece Lienīte Slišāne, skaņas dizains – Reinis Indāns. Lomās: Igors Šelegovskis vai Klāvs Kristaps Košins (Jānis), Laura Siliņa (Aija), Romāns Bargais (Juris), Amanda Livdāne (Rūta), Elza Kristberga (Zenta), Amēlija Lukašēviča (Māre).