Mainās prasības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Ko tas nozīmē ceļotājiem?
Lai nodrošinātu lielāku pārskatāmību tūrisma tirgū un stiprinātu ceļotāju aizsardzību, 2026. gada 24. februārī pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos (Nr. 380) par kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sagatavošanu un sniegšanu. Izmaiņas precizē tūrisma operatoru, tūrisma aģentu un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzēju pienākumus, vienlaikus aizsargājot ceļotāju intereses, informē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
Kas mainās tūrisma pakalpojumu sniedzējiem?
1. Valsts nodeva
- Turpmāk samaksa par nākamo gadu jāveic līdz 30. novembrim.
- Tūrisma operatoriem noteikta valsts nodeva 500 eiro apmērā (par 2027. gadu – līdz 2026. gada 30. novembrim).
- Tūrisma aģentiem nodevas apmērs saglabāts 40 eiro.
2. Informēšanas pienākumi
Lai tirgus kļūtu caurskatāmāks, tiek stiprinātas informēšanas prasības.
Tūrisma operatoru pienākums:
- norādīt visus sadarbības partnerus – tūrisma aģentus;
- 10 darba dienu laikā informēt PTAC par jaunām tīmekļvietnēm vai jauniem sadarbības partneriem.
Šīs prasības jāizpilda līdz 2026. gada 30. jūnijam, un tās stāsies spēkā 2026. gada 1. jūlijā.
Tūrisma operatoriem un tūrisma aģentiem:
- licence vai tās kopija jāpublicē pārdošanas vietās un tīmekļvietnēs (spēkā no 2026. gada 27. februāra).
Saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzējiem:
- pārdošanas vietās un tīmekļvietnēs jāpublicē PTAC reģistrēšanas lēmuma numurs (spēkā no 2026. gada 27. februāra).
Tas nozīmē – patērētājam būs daudz vienkāršāk pārliecināties, ar ko tieši viņš slēdz līgumu un vai pakalpojuma sniedzējs darbojas tiesiski. Visiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina informācija par savām fiziskajām un tiešsaistes pārdošanas vietām (no 2026. gada 1. jūlija).
3. Atskaišu iesniegšana
No 2026. gada 27. februāra:
- tūrisma aģentiem vairs nav jāiesniedz ceturkšņa atskaites;
- tūrisma operatoriem un saistīto pakalpojumu sniedzējiem saglabājas pienākums:
- reizi ceturksnī sniegt informāciju par no ceļotājiem saņemto avansa maksājumu summu;
- reizi gadā, līdz 31. janvārim par iepriekšējo pārskata gadu, iesniegt datus par apkalpoto ceļotāju skaitu un apgrozījumu.
Ko tas nozīmē ceļotājiem?
- Tūrisma operators un tūrisma aģents nodrošinās lielāku skaidrību par iegādāto ceļojumu.
- No 2026. gada 1. jūlija visiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem būs jāinformē par visām savām pārdošanas vietām (gan fiziskajām, gan tiešsaites) un sadarbības partneriem.
PTAC informē, ka pieņemtie grozījumi veicina atbildīgu uzņēmējdarbību un godīgu konkurenci tūrisma nozarē. Precīzi noteikumi nozīmē mazāk neskaidrību tirgū, savukārt ceļotājiem – lielāku drošību, plānojot un iegādājoties ceļojumus.