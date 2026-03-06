Ar ko finālists "Kia EV3" iepaticies "Latvijas Gada auto" žūrijai
Elektroauto “Kia EV3” konkursā “Latvijas Gada auto 2026” iekļuva fināla septiņniekā un žūrijas noslēdzošajā balsojumā ieņēma sesto vietu. Savukārt vēl pirms tam “EV3” saņēma arī starptautisku atzinību – konkursa “Pasaules Gada auto 2025” galveno titulu.
“Kia EV3” ir 4,3 m garš un tam ir 2,68 m garenbāze, bet tā bagāžnieks ietilpina 460 litrus. Ņemot vērā, ka tas ir elektromobilis, tā motora telpā atradusies vieta vēl 25 litru bagāžas nodalījumam.
Automašīnas dizains atgādina par lielāko brāļu “EV6” un “EV9” izskatu, paliekot atmiņā ar kantaino virsbūves formu un riteņu arkām, šaurajiem un izstieptajiem Star Map zvaigžņotās tēmas galvenajiem lukturiem, kā arī tikpat šauriem, taču vertikāli iebūvētiem dienasgaitas lukturiem. Zvaigžņotā tēma turpinās arī divdaļīgajos aizmugures lukturos, kuru vertikālā smaile sākas uzreiz zem aizmugures bagāžnieka durvīm piemontētā spoilera.
Salonā ar lielu pārstrādāto plastikāta materiālu piedevu (kopumā 28,5 kg) ir divi 12,3 collu ekrāni vadītāja mērinstrumentiem un multivides iekārtai, kuriem pa vidu atrodas 5,3 collu displejs klimatkontroles vadībai.
Multimediju iekārta saņem atjauninājumus caur internetu, tā ir komplektēta ar ChatGPT un balss vadību, ko papildina In Car Gaming funkcija. Ir arī fiziskās pogas uz stūres, durvīm un centrālajā tunelī, kas sevī paslēpis izvelkamu galdiņu.
“EV3” pamatā ir 400 V elektrosistēma. Automašīnai paredzēts 150 kW (204 Zs) elektromotors, kas piedzen priekšējos vai visus četrus riteņus, kā arī 58,3 vai 81,4 kilovatstundu akumulators. Ar vienu uzlādi auto spēj nobraukt 605 km un tam ir iespēja gaitas akumulatoru no 10 līdz 80 procentiem uzlādēt 31 minūtē (versijai ar 81,4 kWh akumulatoru pēc WLTP).
Ražotāja dati liecina, ka 100 km/h EV3 sasniedz 7,4 sekundēs, bet maksimālais ātrums ir 170 km/h. “Kia EV3” sakuma cena ir 36 990 eiro.
"Kia EV3"
Elektroauto “Kia EV3” konkursā “Latvijas Gada auto 2026” iekļuva fināla septiņniekā un žūrijas noslēdzošajā balsojumā ieņēma sesto vietu. Savukārt vēl ...
Konkursa "Latvijas Gada auto 2026" žūrijas atsauksmes
Jānis Vanks, autosportists, “Drošas braukšanas skolas” direktors: “Pirmais elektroauto ko, šķiet, gribētos pašam. Parametri lieliski, šasija un piekares regulējumi ļoti labā līmenī. Vietas daudz man nevajag (aizmugurē nav pārāk ietilpīgs). Patīk kā tas brauc, un patīk kādas ir sajūtas braucot.
Baterija 500+ kilometriem, dinamika pietiekama, stūre apaļa (ne tā kā lielākajai daļai mūsdienu auto nesaprotamas formas). Ja gribas elektroauto, šo vai “EV4” noteikti ir jāizskata.”
Jānis Bite, saimniecības pārvaldes vadītājs, “Latvijas Valsts meži” AS: “Joprojām uz “Hyundai Motor Group” E-GMP platformas būvēti, bet šoreiz ar 400 V arhitektūru – pretēji “EV6” un “EV9” – nedaudz līdzīgs arī ārēji, bet “EV3” ir nedaudz robustāks.
Joprojām nojaušamas “Kia Soul” dizaina notis – tas manuprāt ir pozitīvi, jo veido markas pēctecību un atpazīstamību.
Labākā lieta salonā, ko atklāju, ir galvas balsti – tie ir veidoti atšķirīgi no ierastā veida – rāmim pārvilkts tīkliņš. Galvu atbalstot sajūta burvīga (mīksta) un gribas to turēt pie balsta visu laiku.
“EV3” ir 170 mm klīrenss – Latvijas apstākļos tas arī var būt izšķiroši izvēles veikšanai.
Protams, klātesoša arī V2L funkcija – paldies korejiešiem par šīs tehnoloģijas popularizēšanu – tas var likt citiem ražotājiem arī neatpalikt un to izmantot savos produktos.
Simpātiska ir arī jaunu materiālu veidošana un skaidrošana, kas no kā ir izgatavots – tas noteikti var veicināt kopējo izpratni par atkritumu šķirošanas būtiskumu aprites ekonomikā.
Braukšanas ziņā ir sasniegti noteikti standarti, kas ir tuvu labākajiem un tas lietotājiem neliks vilties. Savukārt enerģijas taupīgā izmantošanā Kia/Hyundai varētu teikt, ka jau ir līderi pasaulē un pārējiem jācenšas neatpalikt – nobraukums ar pilnu uzlādi 600 km ar lielo akumulatoru daudziem skeptiķiem iespējams liks atkal nedaudz aizdomāties.”
Sandris Metuzāls, auto žurnālists, “Jauns.lv”: “Tehnoloģiskajā ziņā cepuri nost korejiešu priekšā – nemaz tik bieži negadās sastapt elektromobili, kas sola vairāk nekā 500 kilometru nobraukumu ar vienu uzlādi. Ērts, praktisks un visnotaļ funkcionāls, jo paaugstinātais klīrenss Latvijas apstākļos ir noderīga lieta. Šajā ziņā “EV3” ir par puspunktu priekšā savam brālim “EV4”, kurš varbūt dizaina ziņā labāk patiks klasiskāku formu cienītājiem, taču pa mūsu bedrainajiem ceļiem var nebūt tik praktisks braucamais. “EV3” dizains ir gan tā pluss, gan arī mīnuss, jo pieļauju, ka daļai cilvēku, kuri nav "Zvaigžņu karu" cienītāji, tas var likties pārāk kosmisks. Salons ir ērts un skaitās ekoloģisks, jo tajā izmantoti pārstrādāti materiāli, tomēr man īsti negāja pie sirds gaišā plastmasas apdare – tā tīri vizuāli rada iespaidu, ka auto ir lētāks, nekā tas ir patiesībā.”
Toms Timoško, auto žurnālists, žurnāls “Klubs”: “Ja vērtējam “EV3” pavisam pragmatiski, tad no tehniskā viedokļa šis bija labākais elektroauto šī gada konkursā. Ne velti tas ieguvis prestižas godalgas starptautiskos konkursos. Dizains, protams, ir gaumes lieta, bet tas, cik tālu šis auto var braukt, kā tas brauc, cik ietilpīgs un efektīvs tas ir – cepuri nost. Attur gan nedaudz tas, ka “EV3” kopumā rada braucoša gadžeta iespaidu, turklāt ar visai uzmācīgām drošības sistēmām un ne vienmēr intuitīvo multimediju sistēmu.
Tehniski viss ir ļoti labi un nevienu vairs nepārsteidz tas, cik konkurētspējīgus auto prot radīt korejieši. Tomēr, līdzīgi kā cilvēks, kuram ir vislabākie diplomi un tituli, bet kura personība šķiet pavisam sveša, arī “EV3” ir grūti emocionāli pieķerties. Kā dienesta mašīna tā gan derēs lieliski. Ne velti tas ir Pasaules Gada auto 2025”.
Konkursā "Latvijas Gada auto 2026" uzvarēja "Cupra Terramar", bet pērn par "Latvijas Gada auto 2025" kļuva "Škoda Kodiaq".
Atbalsta: sludinājumu portāls Zip.lv, t/c Mols, ziņu portāls jauns.lv, iAuto.lv, Delfi, TV Auto ziņas, Klubs, Dieviete.lv, LAMB, V4 motors.