Lielākais un dārgākais "Dacia Bigster" izcīnīja 3. vietu konkursā "Latvijas Gada auto 2026"
"Dacia" lielākais krosovers "Bigster" tika izlaists 2025. gada pavasarī un Eiropā tas jau paguvis uzrādīt visnotaļ labus tirdzniecības rādītājus. Turklāt "Bigster" bija starp finālistiem konkursos gan Eiropā, gan Latvijā.
"Dacia Bigster" konstrukcijas pamatā ir CMF-B platforma, un to var aprīkot ar šādiem spēka agregātiem:
- Hybrid 155 – full hybrid sistēma, kas apvieno jaudu un efektivitāti, pilsētā nodrošinot līdz pat 80% elektriskas braukšanas;
- Mild hybrid 140 – 48 V mild hybrid piedziņa, kurā apvienots 1,2 litru benzīna turbodzinējs ar sešpakāpju manuālo pārnesumkārbu;
- Mild hybrid-G 140 – benzīna/LPG divdegvielu dzinēja un 48 V mild hybrid tehnoloģijas apvienojums, kas nodrošina augstāku efektivitāti, sniedzamību līdz pat 1450 km un par 10% mazāk CO₂ izmešu salīdzinājumā ar līdzvērtīgu nehibrīdu benzīna dzinēju;
- Hybrid-G 150 4x4 – jaunākā versija, kurā apvienota hibridizācija un divdegvielu benzīna/LPG sistēma, kas pilsētā nodrošina elektrisku braukšanu līdz pat 60%, 1500 km sniedzamību WLTP režīmā, inovatīvu elektrisko pilnpiedziņu un sešpakāpju automātisko pārnesumkārbu.
Vadītāja vietas ergonomika, kā jau "Dacia" flagmanim pieklājas, ir gana augstā līmenī. Piemēram, "Journey" aprīkojuma versijai standartā ir elektriski regulējams vadītāja sēdekļa augstums un slīpums, kā arī manuāli regulējams balsts jostas līmenī. Jāatzīmē, ka "Journey" un "Extreme Hybrid" versijās standarta aprīkojumā ir arī adaptīvā kruīzkontrole.
Sistēma "YouClip", tāpat kā šī zīmola citos modeļos, ļauj individuāli pielāgot interjeru, izmantojot atjautīgi veidotus, modulārus piederumus, kuru uzdevums ir vienkāršot ikdienu.
"Dacia" apgalvo, ka "Bigster" ir savā klasē labākais bagāžas nodalījums ar tilpumu līdz pat 667 litriem zem bagāžas nodalījuma pārsega.
Dalītais (40/20/40) aizmugurējais sēdeklis ļauj pārvadāt lielus priekšmetus, nemazinot pasažieru komfortu. Ja aizmugurē sēž tikai divi pasažieri, ērtības var vēl vairāk palielināt, nolokot atzveltnes centrālo daļu, kas tad veido roku balstu ar diviem glāžu turētājiem un tālruņa statīvu. Ja nolocītas visas atzveltnes, "Bigster" izveidojas plakana bagāžas nodalījuma grīda, kas ļauj pārvadāt līdz 2,7 metrus garus priekšmetus.
"Dacia Bigster" cena ir sākot no 23 490 eiro.
Konkursa "Latvijas Gada auto 2026" žūrijas atsauksmes
Jānis Bite, saimniecības pārvaldes vadītājs, “Latvijas Valsts meži” AS: “Tik līdzīgs, pavisam nedaudz augstāks un par 23 cm garāks – tāds ir "Bigster", ja salīdzinām ar "Duster". Lielākais ieguvums "Bigster" ir ietilpība – par apmēram 150 litriem vairāk bagāžas nodalījumā, bet ar nolocītām atzveltnēm – visi 300 litri vairāk… Un protams ērtības otrā rindā sēdošajiem būs nenoliedzamas.
"Dacia" Eiropas pircējiem ir pateikusi ardievas uzticamajam dīzelim, bet saglabājusi iespēju iegādāties ar benzīnu/LPG darbināmus spēka agregātus, kas varētu ļaut uzturēt zemākas pārvietošanās izmaksas vismaz ekonomiskā dīzeļa līmenī, bet nu tad būs jāiztiek bez rezerves riteņa…
Silta stūre, apsildāms vējstikls, panorāmas stikla jumts, bezvadu tālruņa uzlāde, oriģināls tālruņa turētājs, adaptīvā kruīzkontrole un vēl daudzi asistenti – tā ir izaudzis gadu gaitā "Duster" līdz "Bigster"!”
Jānis Vanks, autosportists, "Drošas braukšanas skolas" direktors: “Tagad, kad "Latvijas Gada auto 2026" rezultāti ir paziņoti un publiski arī izlikti katra žūrijas locekļa balsošanas rezultāti, pastāstīšu kāpēc es iedevu lielākos punktus tieši "Dacia Bigster".
Galvenās īpašības:
- Tas vairs neliek justies kā autokompromiss. Ar šo auto braucot nejuties “ieekonomējis naudu savām ērtībām”. Tas ir forši braucams auto;
- Tas no dizaina viedokļa puses izskatās labi;
- Tas ir pietiekami liels, ietilpīgs un ērts;
- Tam ir liels klīrenss;
- Tam ir iespējamas versijas gan 2WD, gan 4WD. Hybrid versija un automātiskā ātrumkārba un, kas retums, arī pieejama manuālā ātrumkārba!
Īsāk sakot, racionālā izvēle vairs neizskatās un nejutās lēti. Un tas ir forši!”
Toms Timoško, auto žurnālists, žurnāls "Klubs": “Lai arī šogad biju gatavs scenārijam, ka konkursa uzvarētājs varētu būt elektrisks, realitātē TOP 3 ieņēma tieši iekšdedzes modeļi, un "Dacia Bigster" šo labāko trijnieku noslēdza ļoti simboliski. Domāju, ka daļai tas bija pārsteigums.
Ar "Bigster" man ir liela pieredze – ar šo auto esmu apceļojis Eiropu un nobraucis vairākus tūkstošus kilometru. Ja nepieciešams automobilis, kas bez stresa tiek galā ar sarežģītākiem ceļiem un apstākļiem, tad šī, manuprāt, ir labākā izvēle savā segmentā par šo naudu. Tas ir reāli utilitārs SUV, kas lieliski noderēs medniekiem, makšķerniekiem un visiem, kuri regulāri dodas dabā. Tajā pašā laikā jābūt godīgiem – kvalitātes ziņā "Bigster" stipri zaudē pilsētvidei orientētiem konkurentiem. Interjera plastmasas un skaņas izolācija ir vienkāršā līmenī, un daļu pircēju tas var arī atbaidīt.
Līdz šim "Dacia" modeļiem – "Sandero", "Duster", "Jogger" un "Spring" – cena vienmēr bijusi galvenais arguments, kas ļāvis piedot trūkumus. Ar "Bigster" man tas vairs nenāk tik viegli. Lai arī "Bigster" piedāvā patīkamus jauninājumus – elektriski atveramu bagāžnieku, panorāmas jumtu –, taču tālās gaismas joprojām ir halogēnas, bet “elektriskais” vadītāja sēdeklis faktiski jāregulē manuāli. Garākiem braucējiem nereti ir grūti atrast ideālu sēdpozīciju, un septiņu sēdvietu joprojām nav. Jā, "Dacia" skaidro, ka tas aizēnotu "Jogger", taču atliek tikai padomāt, cik maksā citi SUV ar septiņām vietām un šādu caurgājamību – krietni vairāk. Protams, vietas "Bigster" ir daudz, 4x4 versija caur dubļiem iet pārliecinoši, un arī priekšpiedziņas klīrenss ikdienai ir pilnībā pietiekams. Tā vai citādi – "Dacia" iet tikai uz augšu!”
Konkursā "Latvijas Gada auto 2026" uzvarēja un 1.vietu izcīnīja "Cupra Terramar", bet pērn par "Latvijas Gada auto 2025" kļuva "Škoda Kodiaq".
