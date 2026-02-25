CSDD piedāvā iespēju izvēlēties jaunus numurus transportlīdzekļiem
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) 25. februārī no plkst. 21.00 piedāvās iespēju izvēlēties jaunus numurus automobiļiem, autobusiem un motocikliem, tostarp arī numurus ar nākamajām sērijām – ON100 līdz ON9999, kā arī MT sērijas numurus, ko CSDD ir tiesības izmantot transportlīdzekļu reģistrācijai. Šī iespēja būs pieejama CSDD e-pakalpojumu platformā, kur lietotāji varēs izvēlēties un pieteikt sev vēlamo numuru.
Lai pieteiktu numuru, jāveic daži soļi: pirmkārt, ir jāautorizējas e-CSDD sistēmā, norādot transportlīdzekli, kas pieder vai atrodas jūsu valdījumā. Numuru var izvēlēties gan Latvijas reģistrētiem transportlīdzekļiem, gan arī tiem, kas vēl nav reģistrēti Latvijā, taču iepriekš ir pārbaudīti agregātu numuru salīdzināšanā. Pēc numura izvēles būs jānorāda arī CSDD klientu apkalpošanas centrs (KAC), kur būs iespējams saņemt numura zīmes.
Vēlāk jāveic maksājums par numura zīmju izgatavošanu un izvēlēto numuru. Maksājumu apstrāde tiek veikta divu stundu laikā. Rīgā numura zīmes varēs saņemt jau divu stundu laikā pēc iesnieguma apstiprināšanas, savukārt reģionos numura zīmes tiks izsniegtas sākot no ceturtās dienas pēc pasūtījuma apstiprināšanas.
Numura izvēle ir saistīta arī ar dažādiem maksājumiem, kas tiek noteikti atkarībā no numura dizaina. Ja izvēlēsieties numuru ar vienu ciparu vai ciparu kombināciju, kas sastāv no vienādiem cipariem, tam būs jāmaksā 1199,99 eiro. Ja numurs sastāv no diviem dažādiem cipariem vai ciparu kombinācijas, kur pirmais cipars ir jebkurš cipars, bet pārējie ir “0” (nulle), tas izmaksās 500,00 eiro. Savukārt, ja numurs neatbilst šiem nosacījumiem, cena būs 150,00 eiro. Jāatceras, ka numura zīmes izgatavošana arī tiek maksāta atsevišķi – automobiļiem un autobusiem par divām zīmēm būs jāmaksā 22,31 eiro, bet motocikliem – 11,16 eiro par vienu zīmi.
Visi maksājumi jāveic 2 stundu laikā pēc numura izvēles apstiprināšanas, citādi pasūtījums tiek atcelts un numurs tiek atgriezts pieejamo numuru sarakstā. Pēc apmaksas un numura zīmju saņemšanas, transportlīdzeklis ir jāreģistrē 10 dienu laikā, lai pabeigtu procesu.
CSDD aicina izmantot šo iespēju, lai iegūtu vēlamo numuru un atgādina, ka izvēlētie numuri tiek rezervēti tikai pēc maksājuma veikšanas. Plašāka informācija un papildu norādījumi par numura izvēli pieejama CSDD mājaslapā.