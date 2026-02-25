VIDEO: Ukrainas aizstāvji veikuši sekmīgu operāciju Zaporižjas apgabalā, sakaujot okupantus un atgūstot svarīgas pozīcijas
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienība "Artan" Zaporižjas apgabalā veikusi virkni ofensīvu operāciju netālu no Stepnohirskas, kā rezultātā Ukrainas bruņoto spēku kontrolē atgūtas svarīgas pozīcijas.
Zaporižjas sektorā turpinās aktīva kaujas darbība. Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienība "Artan" ir starp tām, kas īsteno Ukrainas bruņoto spēku visaptverošo operāciju Stepnohirskas apgabalā.
Zaudētās pozīcijas ir atgūtas, un ienaidnieka plāni ir izjaukti, ziņo Galvenā izlūkošanas pārvalde. "Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes specvienības ir veikušas virkni veiksmīgu ofensīvu akciju Zaporižjas apgabala Stepnohirskas apgabalā un turpina operācijas aktīvo fāzi. Neskatoties uz sarežģīto loģistiku un pastāvīgiem Krievijas karaspēka mēģinājumiem noturēt savas pozīcijas, izmantojot tā sauktos "gaļas uzbrukumus", Ukrainas karavīriem izdevās pavērst taktisko situāciju sev par labu. Sadarbojoties ar citām Galvenās izlūkošanas pārvaldes un Ukrainas Aizsardzības spēku vienībām, vienība "Artan" atguva kontroli pār galvenajām pozīcijām un ievērojami uzlaboja Ukrainas bruņoto spēku operacionālās pozīcijas šajā frontes sektorā," ziņo HUR.
Aizsardzības spēku operācijas ietvaros tika iznīcinātas Krievijas armijas priekšējās trieciengrupas. Tika uzbrukts ienaidnieka dzīvā spēka un tehnikas koncentrācijas rajoniem, kā rezultātā tika likvidēti desmitiem okupantu. Speciālās operācijas galvenais elements bija ienaidnieka galveno loģistikas artēriju nogriešana, izveidojot pār tām stabilu uguns kontroli. Uzbrukumi Krievijas vienību apgādes ceļiem un sakaru centriem faktiski liedz okupantiem iespēju veikt turpmākus uzbrukumus šajā virzienā.
Vienības komandieris Viktors Torkotjuks ar iesauku "Titāns", atzīmēja, ka aktīvās operācijas tika veiktas ciešā sadarbībā ar citiem operācijā iesaistītajiem aizsardzības spēkiem. Viņš norāda, ka tas ļāva izveidot stabilu placdarmu apdzīvotā punkta tālākai attīrīšanai un ienaidnieka padzīšanai.
Ukrainas aizstāvju galvenais mērķis ir neļaut ienaidniekam izlauzties līdz Zaporižjas nomalēm. Operācija turpinās. Ofensīvas efektivitāti pie Stepnohirskas nodrošina augstais koordinācijas līmenis starp visām iesaistītajām sastāvdaļām: trieciengrupas atbalsta smagie uzbrukuma droni, artilērija un citi uguns ieroči. Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes specvienība "Artan" ziņo par gatavību turpināt pildīt tai uzticētos uzdevumus Zaporižjas virzienā.