Lēdurgā nosvinēta folkloras kopas “Putni” 21 gada jubileja
Lēdurgas Kultūras namā folkloras kopa “Putni” nesen svinēja 21 gadu jubileju ar sirsnīgu koncertu “Ballīte tiem, kas ar Putniem”, vienkopus pulcējot bijušos un esošos dalībniekus, draugu kopas un atklājot Sanijas Kiras Ķezberes fotoizstādi.
Vienkopus satikās kādreizējie un tagadējie “Putni”, pievienojās arī daudzi sirdsdraugi: Siguldas “Senleja”, Limbažu “Kamolītis”, Saulkrastu “Dvīga”, Liepupes “Metsepoles muzikanti”, “Salacgrīvas spēlmaņi”, “Cielava”, Smiltenes “Rudzupuķe”, Ceraukstes “Laukam pāri”, Vidrižu “Delve”, etnokompānija “Zeidi”, Rīgas “Skandinieki”, kā arī mājinieki – Lēdurgas dziedošie vīri un rokdarbu studija “Aģe”, un vēl citi.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, ar katru no šiem draugiem saistās atmiņa – notikums, stāsts, dziesma vai dancis. Īpaši iepriecināja, ka bijušie “Putni” aktīvi palīdzēja svētkus radīt: skaņoja, gaismoja, cepa maizi, meklēja un sakārtoja fotogrāfijas stāstos, darināja mazos putnēnus no dzijas dāvaniņām, turklāt dziedāja, spēlēja un dejoja vēl ilgi pēc pusnakts.
Pasākuma laikā atklāja arī bijušās “Putnu” dalībnieces Sanijas Kiras Ķezberes fotoizstādi “Mani neskar jūsu kritēriji”. Izstādes nosaukums sasaucas ar “Putnu” teicienu “mēs ar putniem” – tie, kas ir “ar putniem”, var atļauties būt mazliet citādi.
Jāsaka, ka draugi labi pazīst “Putnus” un Putnu māti Ilzi Kļaviņu. Dāvanās viņi sagādāja lidojumu ar paraplānu, īpašas čības Putnu mātei, kopīgu pirts apmeklējumu visiem “Putniem”, linu audumu krekliem un kopīgi austu jostu. Taču visvērtīgākā dāvana bija mīļums un prieks, kas šajā vakarā staroja, sildīja un piepildīja ikvienu klātesošo.