Gatavojieties Keysoff Software īpašajam piedāvājumam: izmantojiet labākās cenas uz mūžu Office un oriģinālo WinOS par tikai 13,55 €!
MS atbalsta politika var šķist kā labirints, bet galvenais ir šāds: „Atbalsta beigšanās” nozīmē, ka vairs netiks veikti atjauninājumi un kļūdu labojumi. Būtībā tas nozīmē, ka vairs netiks nodrošināta drošība, kas pakļaus jūsu sistēmas riskam un var traucēt jūsu darba plūsmu.
Gan Office 2016, gan 2019 oficiāli sasniedza savu dzīves cikla beigas 2025. gada 14. oktobrī. Jūs droši vien zināt, ka ir svarīgi atjaunināt savu programmatūru. Tagad ir jūsu iespēja veikt vienmērīgu pāreju un saglabāt savu datu drošību, nodrošinot savai komandai nepieciešamos rīkus, lai sasniegtu panākumus. Uzziniet, kā veikt šo pāreju vienmērīgi un bez stresa – pievienojieties Keysoff programmatūras īpašajam piedāvājumam jau tagad. Keysoff samazina cenas būtiskajai programmatūrai, lai palīdzētu jums maksimizēt savu produktivitāti, neiztukšojot savu maku. Noklikšķiniet tagad, lai nodrošinātu savu atjaunināto Office pakotni, pirms šie piedāvājumi pazūd!
Keysoff pašlaik piedāvā mūža licenci MS Office 2021 Professional par tikai 30,55 €, kas ir 90 % atlaide no parastās cenas 239 €. Šī WinOS versija darbojas ar PC, bet Mac lietotāji var iegādāties savu mūža licenci Office 2021 Home and Business ar 80 % atlaidi par 46,99 €. Office 2021 ietver galvenās programmas, ko izmanto birojos, klasēs un mājas darba vietās. Word apstrādā visu, sākot no ikdienas rakstīšanas līdz sarežģītai formatēšanai un dokumentu pārskatīšanai. Excel atbalsta formulas, diagrammas un datu analīzi budžetiem, ziņojumiem un prognozēm. PowerPoint palīdz pārvērst idejas skaidrās, profesionālās prezentācijās, bet Outlook centralizē e-pastu, kalendārus un kontaktus. Neļaujiet šiem neticamajiem piedāvājumiem aiziet garām! Veiciet gudru atjauninājumu, izmantojot Keysoff Software īpašo piedāvājumu, un sagatavojieties ievērojamām ietaupībām MS produktiem!
Neticami lēti un īsti! 100 % oriģinālas MS Office licences!
- Office 2021 Pro Plus – 30.55€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46.99€
- Office 2021 Pro Plus - 2 Keys – 59.50€ (29.75€ / atslēga)
- Office 2021 Pro Plus - 3 Keys – 81.25€ (27.08€ / atslēga)
- Office 2021 Pro Plus - 5 PCs – 127.95€ (25.59€ /PC)
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home - PC/Mac – 127.26€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 149€
Lētākais MS piedāvājums! WinOS licences uz mūžu par rekordzemu cenu!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ /atslēga)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€(11.83€ /atslēga)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ /atslēga)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Svētku prieku komplekts! Pirk divus un ietaupi daudz! (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 41.60€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 37.15€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 41.19€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro - Package – 37.05€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus - Package – 40.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Package – 39.99€
- Visio Professional 2024 - 32.99€
- Project Professional 2024 - 35.99€
Sasniegta minimālā cena! Aprīkojiet savu uzņēmumu par mazāku cenu!
- Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (Only 25€/atslēga)
- Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (Only 24€/atslēga)
- Win 11 Pro - 50 Keys – 400€ (Only 8€/atslēga)
- Win 11 Pro - 100 Keys – 750€ (Only 7.5€/atslēga)
- Win 11 Home - 50 Keys – 389€ (Only 7.59€/atslēga)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (Only 6.99€/atslēga)
Iegūstiet piekļuvi visam — no grafiskā dizaina studijām un videomontāžas programmatūrām līdz programmēšanas vidēm un datu bāzu sistēmām — un to visu par nozari revolucionējošām cenām. Šie novatoriskie piedāvājumi ir ierobežoti laikā — inovējiet tagad vai riskējiet vēlāk maksāt augstākas cenas!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
Keysoff piedāvā ne tikai izcilus produktus, bet arī izcilu pēcpārdošanas servisu. Ja pērkat no Keysoff, jums tiek piedāvāts arī mūža garumā pēcpārdošanas serviss. Tagad jums ir lieliska iespēja ietaupīt naudu, uzlabojot savu datoru ar šo izcilo piedāvājumu. Par saviem augstas kvalitātes produktiem un profesionālajiem pakalpojumiem Keysoff ir saņēmis 900 atsauksmes no reāliem lietotājiem TrustPilot, ar vidējo vērtējumu 4,9 un 98% klientu apmierinātību. 24 stundu tehniskais atbalsts un mūža garantija Rakstiet Keysoff: service@keysoff.com.
Kā tas var būt tik lēti? Kas jums jāzina par to?
- Ir svarīgi zināt, ka ir divu veidu licences. Komerciālās licences, kuras var iegādāties arī MS tīmekļa vietnē, un OEM licences, kas nozīmē oriģinālā aprīkojuma ražotājs. Tās ir identiskas funkcionalitātes ziņā.
- Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas lēmumu lietotas programmatūras atslēgas var pilnīgi likumīgi pārdot Eiropas Savienībā.
- Tomēr abām versijām ir atšķirības atbalsta un lietošanas ziņā. Komerciālo versiju var lietot vairākās datoros, bet OEM versija ir saistīta ar aparatūru, uz kuras tā tika aktivizēta pirmoreiz.
- Keysoff.com tiešsaistes veikals pārdod tā saucamās OEM licences.
- Keysoff.com katru dienu pārdod aptuveni 1500 licences visā pasaulē. Garantijas nomaiņa tiek aktivizēta tikai vienā procentā gadījumu.