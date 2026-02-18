OIK atgūšanas kampaņa nonāk prokuratūras redzeslokā: sākta pārbaude par “Tiesiskums.lv” darbību
Ģenerālprokuratūra ir sākusi pārbaudi par biedrības "Tiesiskums.lv" darbību, informēja prokuratūra.
Pēc iepazīšanās ar Saeimas deputāta Jāņa Patmalnieka (JV) sniegto informāciju ģenerālprokurors Armīns Meisters ierosinājis pārbaudes lietu, lai izvērtētu biedrības darbības tiesiskumu un atbilstību Advokatūras likuma un Krimināllikuma normām, informēja prokuratūra.
Pārbaudē prokuratūra pieprasīs nepieciešamo informāciju.
Jau ziņots, ka Patmalnieks (JV) vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas (LZAK) Ētikas komisijā un Ģenerālprokuratūrā, aicinot izvērtēt biedrībā "Tiesiskums.lv" iesaistīto advokātu rīcību.
Patmalnieks šo personu rīcībā saskata sistemātiskus Advokatūras likuma un Ētikas kodeksa pārkāpumus, kas saistīti ar obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atgūšanas kampaņu. Deputāts lūdz izvērtēt biedrības darbību un tās darbībā iesaistīto zvērināto advokātu rīcību.
"Advokāta profesija ir uzticības profesija, kurai jādarbojas stingros likuma un ētikas rāmjos. Šobrīd redzamais modelis, kur biedrība kļūst par starpnieku un "tirgo" advokātu pakalpojumus, ne vien iespējams pārkāpj profesionālos standartus, bet arī rada nopietnus riskus iedzīvotājiem, kuri, cerot uz tiesiskumu, var nonākt netaisnīgu līgumsaistību gūstā," vērtē Patmalnieks.
Kā skaidro politiķis, Advokatūras likums nosaka, ka advokāti drīkst praktizēt tikai individuāli vai advokātu birojos. Savukārt biedrība "Tiesiskums.lv", kuras vadībā ir personas bez advokāta statusa, iespējams, tiek izmantota kā "fasāde" masveida juridisko pakalpojumu pārdošanai un klientu piesaistei, kas advokātiem ir aizliegts, uzskata Patmalnieks.
Tāpat deputāts norāda, ka, analizējot biedrības piedāvātos cesijas līgumus, esot konstatēts, ka klientiem, kuri vēlas pārtraukt sadarbību, var tikt piemērota 30% soda nauda no prasījuma summas. Šāds mehānisms finansiāli "ieslēdz" klientu un ir pretrunā ar likumā garantētajām tiesībām jebkurā brīdī mainīt advokātu, norāda politiķis.
Līdztekus viņš atzīmē, ka likums kategoriski aizliedzot advokātiem iegūt tiesības uz savu klientu prasījumiem. "Tiesiskums.lv" modelis paredz, ka klients nodod savas īpašuma tiesības biedrībai, kura pēc tam ietur 20-50% no atgūtās summas. Tas, Patmalnieka ieskatā, pārvēršot advokāta darbu no neatkarīgas palīdzības sniegšanas peļņas orientētā komercdarbībā.
Patmalnieks arī norāda uz maldinoša reklāmu un veiksmes honorāriem. "Tiek norādīts uz iespējamu sabiedrības maldināšanu par OIK atgūšanas perspektīvām un neatļauta "tīra" veiksmes honorāra modeļa izmantošanu, kas var apdraudēt profesijas prestižu," pauž deputāts.
Līdztekus politiķis vērš uzmanību uz, viņa ieskatā, sabiedrības maldināšanu par OIK atgūšanu. "Biedrība apgalvo, ka OIK atbalsts bijis nelikumīgs, tomēr Finanšu ministrija un Eiropas Komisija norādījušas uz atbalsta shēmas saderību ar iekšējo tirgu. Iedzīvotājiem tiek solīts atgūt līdzekļus, kuru atprasīšanai gala patērētājiem nav tiesiska pamata," skaidro Patmalnieks.
Tāpat ziņots, ka Latvijā darbojas dažu juristu izveidotais portāls "Tiesiskums.lv", kurā iedzīvotāji un uzņēmumi tiek mudināti reģistrēties it kā OIK atgūšanai. Juristi sola, ka kolektīvās prasības apmierināšanas rezultātā viena mājsaimniecība vidēji varētu atgūt aptuveni 2000 eiro. Šāda prasība gan būs jāvērtē tiesai, kas to var arī noraidīt.
Iepriekš enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš intervijā gan skaidroja, ka OIK bija likumīga, un biedrības "Tiesiskums" iniciatīva atprasīt OIK ir nepamatota, bet tās vienīgais mērķis ir apšaubāmā veidā nopelnīt naudu.