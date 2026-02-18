Lai naktī var mierīgi gulēt: kāpēc atbildīgs uzņēmējs apdrošina savu biznesu
Uzņēmējdarbība vienmēr ir saistīta ar risku. Jautājums nav par to, vai kaut kas var notikt, bet gan – kā mēs tam esam sagatavojušies. Tieši ar šādu pieeju strādā Lauris Apsis, uzņēmuma “Zivs uz ledus” radītājs un vadītājs, kurš uzskata - atbildīgā biznesā bez apdrošināšanas iztikt nevar.
Videi draudzīgs bizness
Latvijas lielākā, dabai draudzīgākā zivju audzētava “Zivs uz ledus” Ropažos jau sesto gadu audzē arktiskās palijas, izmantojot recirkulācijas sistēmu. Tas nozīmē – šīs sudrabainās lašu dzimtas zivis ar augsto uzturvērtību un maigo garšu aug nevis dīķos vai krātiņos jūrā, bet baseinos zem jumta, pilnībā kontrolētā vidē. Ūdens tiek ņemts no pazemes, vairākkārtīgi attīrīts un pēc tam tīrs atgriezts dabā.
“Šobrīd tas ir viens no ilgtspējīgākiem veidiem, kā lielos apjomos audzēt kvalitatīvas zivis,” skaidro Lauris Apsis. Šāda pieeja samazina ietekmi uz vidi un ļauj precīzi kontrolēt gan zivju kvalitāti, gan drošību. Gada laikā Ropažos tiek izaudzēts aptuveni 120 tonnas arktisko paliju.
Visus riskus izslēgt nevar
Ikdienā uzņēmums dara visu, lai riskus ražotnē samazinātu līdz minimumam – veic biodrošības pasākumus, dezinfekciju, dublē tehniskās sistēmas, apmāca darbiniekus u.c. Tomēr Lauris atzīst - pastāv riski, kurus pilnībā izslēgt nav iespējams.
“Ugunsgrēks, ielaušanās, pēkšņi elektrības pārrāvumi, kas aptur sūkņa darbību un neļauj apskābekļot baseinus. Negaidīta zivju saslimšana vai pat vētra, kas var noraut jumtu. Vai vienkārši cilvēciskas kļūdas darba procesā, kas paralizē ražotni - tās ir situācijas, kuras mēs nevaram kontrolēt,” atzīst uzņēmējs. Lai naktīs var mierīgi gulēt, apdrošināšana vienmēr ir bijusi daļa no uzņēmuma biznesa plāna.
Nav jādzīvo bažās
“Zivs uz ledus” ir apdrošinājis gan nekustamo īpašumu, gan krājumus. Apdrošinātāja izvēle notiek pārdomāti – konkursa kārtībā, salīdzinot piedāvājumus un nosacījumus. Jau trešo gadu uzņēmums sadarbojas ar apdrošināšanas sabiedrību “Compensa”.
“Ja salīdzina iespējamos zaudējumus ar mūsu investīcijām, kas ir mērāmas miljonos eiro, un apdrošināšanas polises cenu jeb prēmiju, maksa par drošību ir tiešām maza,” saka Lauris Apsis.
Galvenais ieguvums? Iespēja fokusēties uz biznesa attīstību, nevis dzīvot pastāvīgās bažās “ja nu kas notiek”. “Un, ja tomēr notiek, lai nav jāsāk no nulles, lai ir “drošības spilvens un aizmugure”, kas ļauj iet tālāk,” uzsver Lauris.
Soli priekšā nelaimei
Viņš pragmatiski spriež, ka vairums uzņēmēju Latvijā apdrošina savu biznesu, vismaz īpašumu noteikti. Tiem, kas vēl vilcinās, viņš novēl nekad nesaskarties ar smagiem zaudējumiem un aicina rīkoties tagad.
“Drošības sajūta ikdienā ir ļoti svarīga. Ir labi zināt, ka esi nelaimei soli priekšā un, ja kas notiek, par tevi kāds parūpēsies,” uzsver uzņēmējs.
Atbildīga attieksme pret risku, vidi un nākotni – tie nav tikai vārdi, bet konkrēti darbi. “Zivs uz ledus” piemērs rāda, ka ilgtspējīgs bizness sākas ar apzinātiem, gudriem lēmumiem, un apdrošināšana ir viens no tiem.