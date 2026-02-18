Keita Midltone līdz pēdējam turējās pie cita vārda princim Džordžam
Keita Midltone un princis Viljams ilgi nevarēja vienoties par to, kā nosaukt savu pirmo bērnu — princi Džordžu.
Velsas princis un princese kļuva par vecākiem, kad 2013. gada jūlijā piedzima Džordžs, un vārda izvēlei bija īpašs svars, jo viņš ir nākamais troņa mantinieks.
Gaidāmajā grāmatā “William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story” rakstnieks Rasels Maierss atklāj, ka princese Keita un princis Viljams “pavadīja stundas”, pētot vārdus savam pirmajam bērniņam. Karaliskais pāris pirms dzemdībām neuzzināja bērna dzimumu, un biogrāfijā apgalvots, ka viņiem bijis grūti vienoties par vārdiem.
Saskaņā ar fragmentiem, ko 17. februārī publicēja “The Mirror”, Keitai ļoti patika tādi vārdi kā Aleksandrs vai Aleksandra, savukārt Viljams, ja būtu piedzimusi meitene, gribējis iekļaut piemiņas godinājumu savai nelaiķei mātei, princesei Diānai.
“Ketrīnas sirds bija noskaņota uz Aleksandrs zēnam vai Aleksandra (tas ir arī karalienes Elizabetes otrais vārds) meitenei. Viljams privāti bija paudis, ka dotu priekšroku meitenītei, un ļoti vēlējās iekļaut godinājumu savai nelaiķei mātei — visticamāk, kā otro vārdu,” grāmatā raksta Maierss.
Kā ziņots, Keita vārdu idejas apsprieda ar dažām tuvām draudzenēm, kuras arī bija mammas, un viena no viņām Keitai un Viljamam uzdāvināja bērnu vārdu grāmatu iedvesmai.
“Pāris no tuva drauga bija saņēmis bērnu vārdu grāmatu, ko viņi stundām šķirstīja — un bieži vien nonāca līdz smieklu lēkmēm, kad viens vai otrs bija piedāvājis kādu pavisam no malas nākušu variantu,” raksta Maierss.
Autors stāsta, ka, baudot šo procesu, princis Viljams reizēm pārsteidzis savu preses komandu, piedāvājot negaidītus vārdus. Maierss raksta, ka Viljams sapulces mēdzis sākt ar jautājumu: “Ko jūs domājat par Rodniju zēnam, vai varbūt Greiemu?” — pagaidījis reakciju un tad sācis smieties.
Pēc autora teiktā, Viljams galu galā bija izvēlējies divus galvenos zēnu vārdus: Džordžs un Luiss.
Karaliskā ģimene paplašinājās, kad 2013. gada 22. jūlijā piedzima Viljama un Keitas pirmais bērns — dēls, un viņi viņu nosauca par Džordžu Aleksandru Luisu. Džordžs varētu būt veltījums karalienes Elizabetes iemīļotajam tēvam — karalim Džordžam VI, kurš palīdzēja vadīt Lielbritāniju cauri Otrajam pasaules karam un 1952. gadā 54 gadu vecumā negaidīti nomira veselības komplikāciju dēļ.
Pāra otrais bērns, meita Šarlote Elizabete Diāna, piedzima 2015. gada 2. maijā, bet par piecu cilvēku ģimeni viņi kļuva, kad 2018. gada 23. aprīlī piedzima dēls Luiss Artūrs Čārlzs. Luisa vārds, iespējams, ir veltījums lordam Luisam Mauntbetenam — prinča Filipa iemīļotajam tēvocim un tēva figūrai, kurš 1979. gadā tika nogalināts IRA sarīkota spridzekļa atentāta laikā.
Grāmatā “William and Catherine” Maierss pēta Velsas prinča un princeses mīlas stāstu, dzīvi karaliskās uzmanības centrā un viņu nākotnes redzējumu. Grāmata tiks publicēta nākamajā mēnesī.
