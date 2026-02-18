Pasažiera bagāžā muita atrod vairāk nekā 380 paciņu kontrabandas cigarešu
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas lidostā "Rīga" kāda no Ēģiptes atlidojuša pasažiera bagāžā konstatējušas 382 paciņas nedeklarētu cigarešu, informēja VID.
Incidents noticis piektdien, 13. februārī, veicot reisa Šarm eš Šeiha–Rīga pasažieru un to bagāžas kontroli. Uz pārbaudi tika aicināta persona, kura šķērsoja "zaļo koridoru", tādējādi apliecinot, ka bagāžā neatrodas deklarējamas preces.
Uz muitas amatpersonu jautājumu, vai bagāžā atrodas cigaretes, pasažieris – Igaunijas pilsonis – atbildējis noliedzoši. Tomēr, veicot padziļināto kontroli, personas ceļasomā tika atrastas 382 paciņas "Golden Gate" un "Oris" markas cigarešu jeb kopumā 7640 cigaretes.
Par konstatēto pārkāpumu sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta pirmās daļas par kontrabandu. Sadarbībā ar Nodokļu un muitas lietu prokuratūru lieta tajā pašā dienā novirzīta kriminālvajāšanas uzsākšanai paātrinātā procesa kārtībā.
VID atgādina, ka, ceļojot ar aviotransportu no trešajām valstīm, personīgajam patēriņam Latvijā bez nodokļu nomaksas atļauts ievest ne vairāk kā 200 cigaretes, 100 cigarillas, 50 cigārus vai 250 gramus smēķējamās tabakas. Pārsniedzot šo daudzumu, preces ir obligāti jādeklarē.