Brīdinājums "Android" lietotājiem: atklāts milzīgs drošības risks
Jaunākajā "Google" ziņojumā teikts, ka miljoniem viņu pašu izveidotās operētājsistēmas "Android" lietotāju ir palikuši bez jebkādas aizsardzības pret kiberdraudiem.
"Google" brīdina, ka vairāk nekā četrdesmit procenti visu "Android" ierīču vairs nesaņem kritiskos drošības atjauninājumus. Rezultātā vairāk nekā miljards ierīču paliek ievainojamas pret uzbrukumiem, kuros tiek izmantota ļaunatūra un spiegprogrammatūra.
Problēma nav radusies pēkšņi — tā attīstījusies pakāpeniski. Jaunākie dati par "Android" izplatību rāda, ka tikai aptuveni 58% ierīču darbojas ar "Android 13" vai jaunāku versiju.
2025. gada decembrī jaunākā versija — "Android 16" — bija instalēta tikai 7,5% tālruņu. "Android 15" īpatsvars bija 19,3%, "Android 14" — 17,9%, bet "Android 13" tiek izmantots 13,9% ierīču.
Un te slēpjas problēmas būtība: tieši šīs četras jaunākās versijas ir vienīgās, kuras "Google" joprojām pilnvērtīgi atbalsta. Kā norāda "Forbes", "Android 12" un visas vecākās versijas vairs nesaņem sistēmas drošības labojumus. Tas nozīmē, ka aptuveni miljards lietotāju paliek bez aizsardzības pret nesen atklātām ievainojamībām un uzbrukumiem.
"Samsung" pārtrauc atbalstu
Situāciju vēl vairāk sarežģī tas, ka ražotāji sāk palēnināt vecāku modeļu atbalstu.
"Samsung" apstiprināja, ka populārie modeļi, piemēram, "Galaxy S21", "S21 Plus un S21 Ultra", vairs nesaņems nekādus sistēmas vai drošības atjauninājumus. Šie kādreizējie flagmaņi, kas joprojām darbojas diezgan labi, tagad faktiski ir nosūtīti priekšlaicīgā "pensijā".
Turklāt "Galaxy S22" sērijai un "Galaxy S21 FE" atbalsts ir samazināts — mēneša atjauninājumu vietā tie tagad tiek izlaisti tikai reizi ceturksnī. Lai gan šie modeļi tehniski joprojām tiek atbalstīti, retāks atjauninājumu cikls atstāj hakeriem plašāku iespēju logu uzbrukumiem.
Izdevums "Gulf News" norāda, ka atšķirībā no "Apple", kas stingri kontrolē gan "dzelžus", gan programmatūru, "Android" ekosistēma lielā mērā ir atkarīga no ierīču ražotāju lēmumiem. Viedtālruņu atbalsts nereti tiek pārtraukts jau pēc dažiem gadiem, kā rezultātā lietotāji paliek bez aizsardzības.
Lai gan "Google Play Protect" piedāvā pamata aizsardzību pat ierīcēm ar veco "Android 7" versiju, tas neaizstāj sistēmas līmeņa ievainojamību labojumus, kas tiek novērsti tikai ar pilnvērtīgu operētājsistēmas atjauninājumu.
Vai laiks doties uz veikalu?
Ja jūsu tālrunis neatbalsta vismaz "Android 13", jūs oficiāli atrodaties riska zonā, brīdina "Tech Republic".
Pat lēts jauns viedtālrunis ar aktuālu atbalstu šodien ir drošāks nekā vecs flagmanis, kas vairs nesaņem atjauninājumus, lai arī joprojām darbojas. Viedtālruņu pasaulē iepriekšējais statuss neko nenozīmē, ja ierīces drošība faktiski ir atstāta bez aizsardzības.
Ja ierīce ir zaudējusi ražotāja atbalstu, jautājums nav par to, vai tā ir ievainojama, bet gan — kad šī ievainojamība tiks izmantota. Miljards lietotāju šobrīd atrodas situācijā, kur labākais veids, kā aizsargāt savus datus, ir apsvērt jaunas ierīces iegādi ar oficiālu atbalstu un regulāriem atjauninājumiem.