“Smiltenes piens” iegādājas “Cesvaines pienu”, lai stiprinātu konkurētspēju Baltijas un Eiropas tirgos
Piena pārstrādes uzņēmums AS "Smiltenes piens" iegādājas vairākumu AS "Cesvaines piens" akciju, informēja uzņēmumā.
Kompānijā norāda, ka līgums par "Cesvaines piena" vairākuma akciju iegādi parakstīts 2026. gada 30. janvārī.
"Smiltenes piens" iegādājas "Cesvaines pienu", lai stiprinātu konkurētspēju Baltijas un Eiropas tirgos.
"Cesvaines piens" akcionāru pārstāvji skaidro, ka lēmums par uzņēmuma akciju pārdošanu pieņemts pēc rūpīgas stratēģiskas izvērtēšanas un dialoga ar potenciālajiem partneriem. Akcionāru pārstāvji atzīmē, ka pēdējos gados jūtami pieaugusi konkurence Latvijā un eksporta tirgos, tāpēc piena pārstrādes uzņēmumu konsolidācija Latvijā ir būtisks priekšnosacījums nozares veiksmīgai attīstībai.
Tāpat "Cesvaines piena" pārstāvji pauž, ka augstas konkurences apstākļos uzņēmumam bija svarīgi atrast partneri, kurš spēj nodrošināt "Cesvaines piena" ilgtermiņa stabilitāti, turpmāku attīstību un investīcijas ražošanā, vienlaikus saglabājot uzņēmuma identitāti, zīmola vērtības un uzkrātās piena pārstrādes tradīcijas.
Savukārt "Smiltenes piena" padomes priekšsēdētājs Armands Kovaldins informē, ka darījums stiprina "Smiltenes piena" konkurētspēju Baltijā un dod iespēju sasniegt jaunus eksporta tirgus Eiropā un citviet pasaulē.
Viņš uzsver, ka, apvienojot divus nozīmīgus piena pārstrādes uzņēmumus, pastāv sinerģijas iespējas - stiprināt zīmolus, paplašināt produktu portfeli, ātrāk reaģēt uz jauniem tirgus izaicinājumiem, optimizēt loģistikas, izejvielu iepirkumu un ražošanas efektivitātes izmaksas.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Cesvaines piens" 2024. gadā strādāja ar 23,929 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 13 202 eiro. Kompānija "Cesvaines piens" reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,287 miljoni eiro. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji uz īpašumtiesību pamata ar SIA "Baltic Cheese Partners" starpniecību ir Armands Eglītis un ar SIA "Baltic Milk" starpniecību - Egija Inne.
Savukārt "Smiltenes piens" 2024. gadā strādāja ar 30,605 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 13,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 3,8% līdz 629 530 eiro. Kompānija "Smiltenes piens" reģistrēta 1993. gadā, un tās pamatkapitāls ir 872 963 eiro. Uzņēmuma lielākais īpašnieks ir Armands Kovaldins (98,09%).