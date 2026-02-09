AST vadītājs: pēc atslēgšanās no Krievijas tīkla Latvijā elektrības apgāde kļuvusi drošāka
Latvijā elektroenerģijas apgādes drošums ir ļoti būtiski uzlabots, pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" pauda elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.
Tostarp viņš norādīja, ka patlaban Krievija un Baltkrievija nevar ietekmēt Latvijas energosistēmu tiešā veidā, proti, atslēdzot no elektrotīkla vai kādā citā veidā kavējot elektroenerģijas pakalpojumu, taču saglabājas ir tie paši riski, kas citviet Eiropā - dažādi hibrīddraudi, gan kiberuzbrukumu veidolā, gan fiziski cenšoties ietekmēt kritisko infrastruktūru.
"Līdz ar to šis ir nākamais solis, kuram mēs būtiski gatavojamies. Sistēmas līmenī mēs esam ļoti uzlabojuši savu apgādes drošību. Arī kiberdrošības līmenī mēs pēdējos vismaz 10 gadus esam investējuši un turpinām to darīt un šobrīd lielāks akcents tiek likts uz fizisko drošību," sacīja Irklis.
Baltijas valstis pērn februārī atslēdzās no Krievijas kontrolētās BRELL energoapgādes sistēmas un veica sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu. Kopš tā brīža elektroenerģijas tirgū ir nepieciešamība nodrošināt jaudu balansēšanu jeb nodrošināt līdzsvaru starp elektroenerģijas ražošanu un patēriņu.
Irklis norādīja, ka balansēšanas jaudas uzturēšanas izmaksas pēdējos mēnešos ir būtiski samazinājušās.
Viņš atzīmēja, ka balansēšanas izmaksas pagājušajā gadā līdz jūlijam, kad AST pats vēl šīs izmaksas sedza, bija izaicinājums, taču pagājušā gada beigās tās jau bija krietni zemākas.
Pēc Irkļa prognozētā, šogad šīm izmaksām ir jābūt divas līdz trīs reizes zemākām nekā tās bija pagājušajā gadā.
Viņš minēja, ka tirgus kļūst aizvien aktīvāks - balansēšanas tirgū kvalificējas arvien jauni resursi, īpaši bateriju tehnoloģijas. "Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka būs apstākļi, kas veicinās šo cenu samazināšanos," sacīja AST valdes priekšsēdētājs.
AST koncerna auditētais apgrozījums 2024. gadā bija 258,607 miljoni eiro, kas ir par 5,3% vairāk nekā 2023. gadā, savukārt koncerna peļņa pieauga 2,2 reizes - līdz 22,672 miljoniem eiro. Savukārt AST mātesuzņēmuma apgrozījums 2024. gadā saruka par 2,5% un bija 154,011 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa pieauga par 31,6% un bija 14,764 miljoni eiro.
AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.
AST ir vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākais akcionārs - kompānijai pieder 68,46% "Conexus" akciju.
