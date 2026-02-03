Aģentūra “Alpha” noslēdz gadu ar plašu publiskā sektora iepirkumu portfeli un starptautisku atzinību
Komunikācijas aģentūra “Alpha” 2025. gadā veiksmīgi pabeigusi 16 publisko iepirkumu līgumus valsts pārvaldes un publiskā sektora komunikācijas jomā, vienlaikus iegūstot vēl 19 jaunus iepirkumu līgumus, kuru izpilde šobrīd turpinās. Pabeigto līgumu kopējā līgumcena sasniedz aptuveni 380 tūkstošus eiro, savukārt izpildē esošo projektu apjoms veido aptuveni 1,35 miljonus eiro. Šie iepirkumi aptver stratēģiskās komunikācijas, sabiedrības informēšanas kampaņu, satura izstrādes un reputācijas vadības uzdevumus, apliecinot aģentūras spēju strādāt ar sarežģītiem, daudzslāņainiem un sabiedriski nozīmīgiem tematiem.
Starp lielākajiem pabeigtajiem projektiem minami darbi Sabiedrības integrācijas fondam, kur “Alpha” īstenoja sabiedrības saliedētības un līdzdalības komunikācijas aktivitātes, Centrālajai statistikas pārvaldei, nodrošinot informatīvas un izglītojošas kampaņas par oficiālās statistikas nozīmi, Patentu valdei, kuras uzdevumā tika veidota pretviltojumu un intelektuālā īpašuma izpratnes kampaņa, kā arī projekti VAS “Autotransporta direkcija” un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, kas saistīti ar sabiedrības informēšanu par mobilitātes, satiksmes drošības un valsts pakalpojumu pieejamības jautājumiem. Paralēli tam aģentūra ieguvusi arī jaunus iepirkumus, kuru īstenošana notiek pakāpeniski, nodrošinot stabilu darba plūsmu un kapacitāti arī nākamajā periodā.
“Darbs publiskajos iepirkumos prasa ne tikai radošumu, bet arī ļoti augstu profesionālās atbildības līmeni – izpratni par valsts pārvaldes procesiem, spēju strādāt ar sensitīvām tēmām un konsekventi sasniegt definētos mērķus,” uzsver Lauris Špillers, komunikācijas aģentūras “Alpha” valdes loceklis. “Tas, ka mums uzticēti gan ilgtermiņa, gan jauni projekti, apliecina aģentūras konkurētspēju un spēju kvalitatīvi īstenot sarežģītus komunikācijas uzdevumus publiskajā sektorā.”
Aizvadītais gads “Alpha” darbībā iezīmējās ne tikai ar plašu publisko iepirkumu portfeli, bet arī ar starptautisku profesionālu atzinību. Aģentūra tika nominēta “Epica Awards 2025” balvai kategorijā Public Interest – Health & Safety par Lietuvā īstenoto sociālo kampaņu “Never Alone!”, kas pievērsa uzmanību bērnu drošības jautājumiem. Papildus tam aģentūra “Alpha” 2025. gadā guva dubultuzvaru “European Agency Awards 2025”, izcīnot balvas divās kategorijās – “Best PR Campaign” un “Best Integrated Campaign”, apliecinot aģentūras spēju radīt stratēģiski spēcīgas un integrētas kampaņas Eiropas mērogā. Šie apbalvojumi izceļ “Alpha” spēju apvienot stratēģisku domāšanu, radošu izpildījumu un izmērāmu rezultātu sasniegšanu dažādos tirgos.
Par “Alpha”
“Alpha” ir viena no vadošajām pilna servisa komunikācijas aģentūrām Baltijā, kas strādā visās Baltijas valstīs un apvieno sabiedrisko attiecību, mārketinga, digitālās reklāmas un mediju stratēģijas kompetences. Aģentūra palīdz uzņēmumiem un organizācijām radīt saturu ar nozīmi – tādu, kas veido uzticēšanos un sabiedrības iesaisti. 2024. gadā “Alpha” neto apgrozījums Latvijā sasniedza 2 661 596 EUR, kas ir par 34,1 % vairāk nekā 2023. gadā, savukārt peļņa pieauga līdz 113 322 EUR, apliecinot uzņēmuma stabilu izaugsmi un konkurētspēju Baltijas tirgū. “Alpha” mātesuzņēmums Igaunijā – OÜ “AlphaAgency” – saņēmis AS “Creditinfo Eesti” sertifikātu “Strongest in Estonia 2025”, kas apliecina uzņēmuma uzticamību un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Vairāk: https://alphabaltic.com/