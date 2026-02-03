Autotransporta direkcija segs pasažieru pārvadātājiem kara ietekmē radušos zaudējumus
Autotransporta direkcija (ATD) pauž gatavību segt reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem kara Ukrainā ietekmē radušos zaudējumus.
ATD ir lūdzis pārvadātājus veikt precīzus aprēķinus par zaudējumiem, kuri radušies kara ietekmē. Lai izrunātu iespējamos zaudējumu apmērus un aprēķina iesniegšanas kārtību, ATD organizēs kopīgu tikšanos ar pārvadātājiem 10. februārī.
ATD atgādina, ka ir saņēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) skaidrojumu uz lūgumu sniegt izvērtējumu pasažieru pārvadātāju prasībai segt viņiem radušos izdevumus un ir informējusi pārvadātājus par to, ka viena kilometra cenas izmaiņa un papildu indeksācija noslēgtajos līgumos ar pārvadātājiem nav tiesiska.
Kolektīvo pārvadātāju iesniegumu, kurā identificēja problēmas saistībā ar līgumsaistību izpildi, saņēma 2025. gada 29. augustā. Septembra vidū ATD organizēja tikšanos ar pārvadātājiem, kurā vienojās par iesniegumu izvērtēšanas rīcības plānu, un pēc tam lūdza sniegt papildus informāciju, tajā skaitā precizēt savus lūgumus. Oktobra pēdējā dienā ATD saņēma nepilnīgas pārvadātāju atbildes.
Pamatojoties uz pārvadātāju sniegto informāciju, ATD nosūtīja vēstuli IUB ar lūgumu sniegt savu skaidrojumu attiecībā par ATD izstrādātiem konkrētiem priekšlikumiem: palielināt 1 km cenu, indeksāciju reizi gadā, kara ietekmē radušos zaudējumu kompensāciju, grozījumu maksimālo apjomu u.c. IUB skaidrojumu ATD saņēma janvārī.
Saskaņā ar IUB skaidrojumu esošo līgumu grozījumi par 1 km cenas palielināšanu un ikgadēju indeksāciju nav tiesiski pamatoti. Papildus IUB norādīja, ka zaudējumu kompensācija ir pieļaujama, bet gan tikai minimāli nepieciešamo papildu resursu apjomā, lai līgums varētu tikt pildīts. Līdz ar to šis varētu būt iespējamais tiesiskais risinājums, kas tiek vērtēts.
ATD ir informējusi pārvadātājus par IUB sniegto vērtējumu un, lai turpinātu meklēt risinājumus. ATD vēlas atrisināt vēsturiski samilzušās problēmas pasažieru pārvadājumu nozarē un aicina pārvadātājus kopīgi nonākt pie tiesiski pamatota rezultāta.
Tikai pārvadātāju rīcībā ir precīza informācija par viņu zaudējumu apmēru un to, kā un kādā apmērā konkrēti apstākļi tos ietekmē. Vispārīga atsaukšanās uz karu Ukrainā IUB ieskatā nav pietiekams pierādījums konkrētu zaudējumu aprēķināšanai. Zaudējumu kompensācijas apmēra pierādīšana ir pārvadātāju pienākums.
ATD atkārtoti norāda, ka 2025. gadā likumiski tika indeksēti 5 līgumos ar AS Nordeka, AS Liepājas autobusu parks, SIA Daugavpils autobusu parks un SIA Latvijas sabiedriskais autobuss.
2026. gadā līgumiski tiks indeksēti 2 līgumi ar AS Liepājas autobusu parks un SIA Tukuma auto. Savukārt, 2028. gadā tiks indeksēti pārējie noslēgtie neindeksētie līgumi un atkārtoti tiks indeksēti 2025. jau indeksētie līgumi.