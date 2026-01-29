Tirgotāji ceļ trauksmi par nomas maksām Centrāltirgū: atsevišķās vietās kāpums līdz pat 79%
Virkne tirgotāju ir neapmierināti ar būtisku nomas maksu kāpumu Rīgas Centrāltirgū, vēsta "Latvijas Avīze".
Nomas maksas kāpums atsevišķās tirgus vietās, piemēram, Gastronomijas paviljonā, sasniedz pat 79%, vēsta laikraksts. Citos paviljonos nomas cenas pieaugums ir zemāks. Savukārt ābolu audzētājs no Bauskas puses Vladimirs Fišers stāstījis, ka zemnieki uzrēķinu nav saņēmuši, un viņš dzirdējis, ka "lauksaimnieki tikšot saudzēti".
Vairāki nomnieki apvienojušies kopīgā protestā, sagatavojot kolektīvu vēstuli Rīgas domei un Centrāltirgus vadībai, cerot uz situācijas pārskatīšanu un dialogu. Līdz šim gan nekāda atbilde vai reakcija no atbildīgajām amatpersonām neesot saņemta.
Tirgus pārvaldnieks SIA "Rīgas nami" jauno cenrādi skaidro ar vispārējo inflāciju, kā arī investīcijām tirgus attīstībā. "Nomas maksa Rīgas Centrāltirgū nav mainījusies vairākus gadus, tikmēr inflācija un, līdz ar to arī uzturēšanas izdevumi, pieaug ik gadu," cenu izmaiņas skaidrojis "Rīgas namu" pārstāvis Jānis Bunte. Pēc viņa vārdiem, lielākajai daļai jeb aptuveni 80% Centrāltirgus nomnieku nomas maksas pieaugums esot mērens - līdz 10% salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, bet daļai nomnieku maksas apmērs neesot mainījies.
Būtiskākās izmaiņas skārušas atsevišķu paviljonu noliktavu telpu nomas maksu apmēru, kas saistīts ar vienotas cenu politikas ieviešanu visos paviljonos, kas dažviet ir radījis lielu kāpumu. Piemēram, Gaļas paviljona noliktavu telpu nomas maksa tiek celta no 9,40 eiro/m² uz 11,85 eiro/m² (+26,1%), Gastronomijas paviljona noliktavas telpas - no 9,40 eiro/m² uz 14,07 eiro/m² (+49,7%).
Kopš 2022. gada novembra četras Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības "Rīgas nami", "Rīgas pilsētbūvnieks", "Rīgas Centrāltirgus" un "Rīgas serviss" ir apvienotas zem nosaukuma "Rīgas nami". 2024. gadā "Rīgas nami" strādāja ar 27,5 miljonu eiro apgrozījumu un 178 650 eiro zaudējumiem.
Atjaunotais Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljons (2025.09.09.)
Atjaunotais Sakņu paviljons Centrāltirgū.