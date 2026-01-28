Liepājas osta 2025. gadā saglabājusi stabilu kravu apgrozījumu
Liepājas osta 2025. gadā saglabāja stabilu kravu apgrozījumu 6,9 milj. tonnu apmērā, pielāgojoties tirgus pārmaiņām un attīstot jaunus kravu segmentus, infrastruktūras projektus un militārās mobilitātes risinājumus. Pieauga ro-ro pārvadājumi un celtniecības materiālu kravas, kā arī turpinājās investīcijas atjaunīgo resursu un NATO atbalsta bāzes projektos.
Liepājas ostā kā multifunkcionāla osta pēdējos desmit gadus strādā ar stabilu kravu apgrozījumu vidēji 7 milj. tonnu gadā, kas saglabājās arī 2025. gadā, kad kopumā pārkrautas 6,9 milj. tonnu kravu. Tas ir par 0.19 milj. tonnu jeb 2,53 % mazāk nekā gadu iepriekš, saglabājot vietējo kravu īpatsvaru vairāk nekā 52 % apmērā.
Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis norāda, ka joprojām turpinās ostu darbības transformācija, mainās loģistikas virzieni un kravu veidi. “Ciešā sadarbībā ar Liepājas ostas uzņēmējiem, pašvaldību un valdību esam spējuši elastīgi un efektīvi pielāgoties tirgus nosacījumiem, vienus kravu veidus aizstāt ar citiem, attīstīt jaunus investīciju projektus.”
Tradicionāli lielākā kravu grupa Liepājas ostā 2025. gadā ar 4,55 milj. t apgrozījumu 2025. gadā bija beramkravas. Joprojām dominē lauksaimniecības kravas, gan vietējo zemnieku izaudzētie graudi, gan graudi no Centrālāzijas valstīm. Aizvadītājā gadā turpinājās Argentīnas sojas un Brazīlijas cukura imports caur Liepājas ostu uz Kazahstānu un Uzbekistānu. Ja lauksaimniecības un energoresursu (koksnes šķelda un granulas) kravu segmentā novērojams neliels kritums, ziemā silto, bet vasarā auksto un lietaino laika apstākļu dēļ, tad pieaugums ir celtniecības materiālu grupā, ko veido Brocēnos ražotais cements.
Ģenerālkravu grupā lielāko kravu apgrozījumu veidoja ro-ro kravas, kas tiek pārvadātas Stena Line regulārajā prāmja līnijā Liepājas- Travemunde (Vācijā). 2025. gadā par 4 % palielinājās pārvadāto vienību skaits. Ir uzsākts prāmju piestātnes pārbūves projekts, noslēgusies būvniecības pretendentu piedāvājumu iesniegšana. Šogad plānots, uzsākt būvniecību, kura jāpabeidz līdz 2027. gada beigām, uzlabojot gan militāro mobilitāti, gan nodrošinot duālo piestātnes izmantošanu. Ar prāmi pārvadāto kravu vērtība gadā veido ~ 4 miljardi EUR.
2025. gadā izdevās līdzsvarot situāciju lejamkravu segmentā un piesaistīt jaunas pārtikas izcelsmes lejamkravas no Centrālāzijas un palielināt lejamkravu apgrozījumu līdz 0,3 milj. tonnu. Aizvadītā gadā 63% no visām lejamkravām veidoja pārtikas izcelsmes kravas – rapšu eļļa, melase. Lejamkravu apjoms Liepājas ostā ir salīdzinoši neliels.
2025. gadā Liepājas SEZ pārvalde kopā ar uzņēmējiem un investoriem turpināja darbu pie ilgtspējīgas industrijas attīstības projektiem, kas saistīti ar atjaunīgo energoresursu ražošanu un piegādi. Tāpat saistībā ar militāro mobilitāti un duālās izmantošanas projektiem, turpinājās darbs, lai Liepājas ostā izbūvētu NATO atbalsta bāzi, rekonstruētu ostas 46. piestātni un modernizētu ostas darbības procesus.
2025. gadā Liepājas ostā apkalpoti 1154 kuģi un 99 942 pasažieri. Gada neparastākā krava bija divas ostas kravu izkraušanas iekārtas, kuras pusgada laikā pilnībā samontēja uz vietas ostā un nogādātas Kanādā. Katra ship unloader svars bija ~ 350 tonnas.
Liepājas osta joprojām, ir iecienīta, pieturas vietas burātājiem un jauns galamērķis kruīza kuģiem. 2025. gadā Jahtu ostā apkalpotas 193 jahtas. Aizvadītajā gadā tika uzņemti trīs kruīza kuģi, bet 2026. gadā plānoti astoņi.