Kā saglabāt mieru, ja diena “nesanāk”
Ātri paņēmieni, kas palīdz, kad viss neiet: elpošana, fokusēšanās, īsas pauzes un robežas. Bez motivācijas klišejām – konkrēti soļi, ko var izdarīt uzreiz.
Ir dienas, kad viss notiek šķībi. Kafija atdziest, ziņas krīt viena pēc otras, darbos jūk termiņi, un pat sīkumi sāk kaitināt. Galva mēģina visu izlabot uzreiz, bet tas tikai ceļ spriedzi. Miers šādā brīdī nav noskaņojums. Tas ir pāris konkrēti soļi, kas atgriež vadāmību.
Kad “nesanāk”, parasti traucē tas, ka prāts skrien pa desmit tēliem vienlaikus. Vajag vienu īsu atskaites punktu, kas nav atkarīgs no citiem cilvēkiem vai apstākļiem. Vienkāršākais ir ķermenis. Izdzert glāzi ūdens, nomazgāt seju, atvērt logu uz divām minūtēm. Tās nav “dzīveshaki”. Tās ir darbības, kas pārslēdz nervu sistēmu uz mierīgāku režīmu.
Pēc tam der pārbaudīt vienu lietu: vai šobrīd ir izsalkums, nogurums vai pārslodze. Ja ir, lēmumi būs asāki un īsāki. Pat 10 minūšu pauze var mainīt toni sarunā un e-pastos.
Kur pazūd robežas, tur parādās nejēdzīgi impulsi
Kad diena iet greizi, cilvēki bieži ķeras pie “ātras atslodzes”. Kādam tā ir bezgalīga skrollēšana, citam saldumi, citam vēlme uzreiz uzspiest sev izklaidi. Ar online spēlēm ir līdzīgi. Tās var būt normāla atpūta, ja ir robežas un prāts ir mierīgs. Tās kļūst par impulsu, ja tās izmanto, lai noslāpētu stresu.
Elpa, kas noņem spriedzi 90 sekundēs
Elpošana strādā arī tad, ja nav spēka domāt gudri. Īpaši, ja krūtīs ir sasprindzinājums un pleci ir uz augšu. Variants ir 4-7-8 ritms. Tas ir skaidrs un viegli izpildāms, pat ja galvā ir haoss.
Ieelpa 4 sekundes. Aizture 7 sekundes. Izelpa 8 sekundes. Pirmajā reizē pietiek ar diviem cikliem. Ja aizture ir grūta, var to saīsināt, bet nepadarīt izelpu īsāku par ieelpu. Garāka izelpa bieži dod lielāko atslābumu.
Ja situācija ir darbā, šo var izdarīt pirms zvana vai pirms atbildes uz kaitinošu ziņu. Tad teksts būs mierīgāks, un pēc tam nebūs kauns pārlasīt.
Trīs mazas izvēles, kas uzreiz sakārto fokusu
Kad diena “nesanāk”, parasti gribas salabot visu. Tas nav reāli. Fokuss atgriežas, kad izvēlas vienu nākamo soli un to izdara. Labi strādā vienkāršs komplekts:
- Izvēlēties vienu uzdevumu, ko var pabeigt 15 minūtēs.
- Uzlikt taimeri un strādāt bez pārtraukumiem.
- Pēc tam izkustēties divas minūtes un tikai tad ķerties pie nākamā.
Šie punkti ir pārāk vienkārši, lai izklausītos iespaidīgi, bet tie bieži izglābj pēcpusdienu. Smadzenēm vajag pabeigtības sajūtu, nevis vēl vienu “vēlāk izdarīšu” sarakstu.
Īsa pauze, kas neizsūc enerģiju
Daudzi atpūšas tā, ka pēc tam ir vēl sliktāk. Pusstunda telefonā, un galva ir pilna ar citu cilvēku problēmām. Šeit palīdz pauze bez ekrāna. Divas minūtes klusumā. Var paskatīties pa logu, iedzert tēju, sakārtot galdu. Var arī izstaipīt plecus un kaklu, bet mierīgi, bez sporta režīma.
Ja ir iespēja, īsa pastaiga līdz veikalam vai ap māju strādā labi. Nevis “lai noskrien stresu”, bet lai nomainītu vidi. Smadzenes bieži atslābst tieši no telpas maiņas.
Kā pateikt “stop” cilvēkiem, kas uzspiež tempu
Dienā, kad viss jūk, visgrūtāk ir ar citu cilvēku steigu. Viens raksta “vajag tūlīt”, cits zvana bez brīdinājuma, trešais grib sarunu tieši tagad. Robeža šeit nav agresija. Tā ir skaidrs teikums.
“Varu atbildēt līdz 16.00”. “Tagad esmu darbā, piezvanīšu pēc stundas”. “Šo varu izdarīt rīt no rīta”. Ja kāds spiež, atkārtot to pašu, neattaisnojoties. Tas ietaupa spēku.
Pārrāmēšana, lai galvā nav katastrofas
Kad diena nesanāk, prāts mēdz dramatizēt. “Viss ir slikti”. “Nekas neizdosies”. Šeit palīdz iekšējā valoda. Nevis pozitīvas frāzes, bet precīzs pārformulējums. Tieši to apraksta pārrāmēšanas princips: situāciju nosaukt tā, lai tā neizskatās kā drauds, bet kā uzdevums.
Frāze “es netieku galā” kļūst par “man šobrīd ir grūti, sāksim ar vienu soli”. Tas dod vietu rīcībai. Un, kad ir rīcība, ir arī miers.
Diena, kas “nesanāk”, nav jāglābj ar lieliem lēmumiem. Tai vajag īsas, drošas korekcijas. Elpa, fokuss, pauze, robeža. Pārējais parasti saliekas pats, kad nervi vairs nevada stūri.