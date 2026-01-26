Jauns gads, jauns hobijs: kāpēc ir vērts sākt fotografēt ar iPhone
Daudziem cilvēkiem Jaunais gads kļūst par iespēju sākt ko jaunu – pievērsties nodarbei, kas iedvesmo, palīdz izrauties no ikdienas rutīnas un sniedz vairāk līdzsvara dzīvē. Radoši hobiji palīdz mazināt stresu, uzlabot garastāvokli un ļauj atvilkt elpu no ikdienas kņadas, tāpēc arvien biežāk tie kļūst par apzinātu izvēli, rūpējoties par emocionālo labsajūtu.
Viena no šādām nodarbēm ir fotografēšana. Fotogrāfiju veidošana mudina vairāk kustēties, tostarp pavadīt laiku svaigā gaisā. Savukārt pats process palīdz ieraudzīt detaļas, kas līdz šim varēja palikt nepamanītas. Tas ne tikai pozitīvi ietekmē veselību, bet arī attīsta apzinātību, kas ikdienā ir īpaši noderīga. Mūsdienās apgūt fotografēšanu ir vieglāk nekā jebkad agrāk. Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, iPhone ir kļuvis par rīku, kas ļauj jebkurā brīdī uzņemt augstas kvalitātes attēlus – neatkarīgi no tā, vai fotografē pilsētu, dabu vai vienkārši iemūžina mirkli, kas piesaista uzmanību.
iPhone 17 sērija: kad telefons aizstāj kameru
Ja līdz šim fotogrāfijas tika uzņemtas tikai atvaļinājumos, bet vēlaties šim hobijam pievērsties nopietnāk, nav nepieciešams pirkt speciālu kameru vai sarežģītu aprīkojumu.
“Gan iPhone 17 Pro Max, gan iPhone 17 Pro ir izstrādāti tā, lai augstas kvalitātes foto uzņemšana būtu vienkārša, bez sarežģītiem iestatījumiem – kamera automātiski izvēlas piemērotākos fotogrāfijas uzņemšanas parametrus. Tas nozīmē, ka nav jādomā par tehnisko pusi, tā vietā ir iespējams koncentrēties uz attēlu un mirkli,” skaidro Aleksejs Hruštšovs, Telekom produktu menedžeris.
Abi viedtālruņi ir aprīkoti ar trim 48 MP aizmugures kamerām: Fusion Main, Fusion Ultra Wide un Fusion Telephoto. Kameru sistēma piedāvā iespaidīgu optisko tālummaiņu līdz pat 16× gan tuvplānu, gan panorāmas skatu uzņemšanai, kā arī digitālo tālummaiņu līdz 40×. Savukārt iPhone 17 ar 48 MP Dual Fusion kameru sistēmu nodrošina 4× optisko un līdz 10× digitālo tālummaiņu, piedāvājot lielu elastību, fotografējot tālus objektus.
“Piemēram, ejot pa mežu un pamanot dzīvnieku, pie kura nevar pieiet klāt, neradot troksni, tālummaiņa ļauj to iemūžināt no droša attāluma. Pat šādos gadījumos attēls saglabā asumu un sīkākās detaļas. Līdzīgi ir ar ainavām – telefons palīdz izcelt tālus objektus vai detaļas, neprasot papildu piepūli,” uzsver A. Hruštšovs.
iPhone 17 sērijas modeļi labi darbojas arī vāja apgaismojuma situācijās, piemēram, krēslā vai naktī. Kamera automātiski apstrādā attēlu tā, lai fotogrāfijas izskatītos dabiski – ar skaidriem sejas vaibstiem, sabalansētām krāsām un atbilstošu spilgtumu, pat ja gaismas konkrētajā situācijā ir maz. “Šie trīs telefona modeļi ir piemēroti tiem, kuri meklē daudzpusīgu un jaudīgu ierīci dažādām situācijām – no ceļojumiem un pasākumiem līdz pat ikdienas mirkļiem,” piebilst A. Hruštšovs.
iPhone Air – Apple plānākais telefons tiem, kas novērtē mirkļus
Ja prioritāte ir viegla un ērta ierīce, kas neierobežo kustību, iPhone Air ir piemērota izvēle. Tas ir plānākais Apple radītais telefons līdz šim. Ierīce ir aprīkota ar uzlabotu 48 MP Fusion kameru sistēmu, kas nodrošina 2× optiskās kvalitātes tālummaiņu un papildu digitālo tālummaiņu līdz pat 10×.
“Pateicoties vieglajam korpusam un uzlabotajai stabilizācijai, šis modelis īpaši piemērots ceļotājiem un tiem, kas mīl uzņemt fotogrāfijas arī negaidītos mirkļos. Tas aizņem maz vietas un viegli ietilpst kabatā vai nelielā somā, ļaujot uzņemt attēlus uzreiz – bez papildu aprīkojuma vai sagatavošanās. Tas ir arī ērts risinājums tiem, kas tikai atklāj fotografēšanu kā hobiju, bet vēlas telefonu, kas nodrošina radošu brīvību bez sarežģītiem iestatījumiem,” skaidro A. Hruštšovs.
