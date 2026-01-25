Rīgas ielās manīts neparasts transportlīdzeklis: vai zini, kas tas ir?
Pēdējās dienās Rīgas satiksmē uzmanīgākie autovadītāji un gājēji pamanījuši visai neparastu braucamrīku. No pirmā acu uzmetiena tas atgādina mazizmēra automobili, taču, ieskatoties rūpīgāk, rodas jautājums – cik tam īsti ir riteņu un pie kādas transportlīdzekļu kategorijas tas pieder?
Sociālajos tīklos jau parādījušās fotogrāfijas un minējumi, tāpēc skaidrojumu lūdzām satiksmes drošības ekspertam un autotransporta inženierim Oskaram Irbītim.
Tricikls ar virsbūvi – nevis auto, bet arī ne motocikls
Kā skaidro eksperts, attēlā redzamais transportlīdzeklis faktiski ir tricikls ar virsbūvi – sava veida hibrīds starp motociklu un automobili.
“Tas, ka šim braucamrīkam vizuāli redzami četri riteņi, nenozīmē, ka tas nav tricikls. Ir virkne motociklu ar četriem riteņiem, kuru riteņi ir izvietoti ļoti tuvu viens otram – līdzīgi kā kravas automobiļu dubultriteņi,” skaidro Oskars Irbītis.
Šāda konstrukcija jau iepriekš izmantota tādos modeļos kā Lazareth LM410, Yamaha Tesseract 4 vai pat ekstrēmajā Dodge Tomahawk. Konkrētais Rīgā manītais braucamrīks ir Fiat 500 tricikla versija. Līdzīgs koncepts savulaik bijis arī BMW – leģendārais BMW Isetta.
Vai šādi transportlīdzekļi tiek ražoti arī mūsdienās?
Jā – un pat visai aktīvi. Pēc līdzīgas shēmas šobrīd pasaulē lielākais ražotājs ir CanAm, kas piedāvā stabilus un komfortablus triciklus, īpaši piemērotus gariem pārbraucieniem.
“Vadīšanas sajūta ir līdzīga motociklam, taču ar ekskluzīvām ērtībām. Interesanti, ka vadīšanas tehnika atgādina sniega motociklu, kas nav nejauši – CanAm tricikli balstīti uz viņu ilggadējo pieredzi sniega motociklu ražošanā,” norāda Irbītis.
Reģistrācija CSDD – bez īpašiem izņēmumiem
Lai arī transportlīdzeklis izskatās neparasts, no juridiskā viedokļa viss ir vienkārši.
“Šis Fiat tricikls ir reģistrēts CSDD – to apliecina valsts numura zīme. Ja transportlīdzeklim ir ražotājs, ES sertifikācija un visi nepieciešamie dokumenti, reģistrācijas kārtība neatšķiras no citiem,” skaidro eksperts.
Ar vai bez virsbūves – tricikls paliek tricikls.
Praktiskums vai vienkārši prieks?
Ne visam uz ceļa jābūt maksimāli praktiskam, uzsver Irbītis.
“Dažām lietām ir jābūt interesantām, ekskluzīvām un atšķirīgām. Šāds braucamrīks lieliski manevrē pilsētvidē, un tas ir tā galvenais pluss.”
Tiesa, ir arī mīnusi – četru “sliežu” efekts nozīmē, ka bedres tiek “lasītas” biežāk, ziemā var rasties sarežģījumi ar saķeri, bet vasarā neizdosies tik ērti pārvietoties pa tramvaja sliedēm. Toties uzmanība ir garantēta.
“Par manu Lancia Voyager neviens neraksta – tas ir parasts auto. Fiat 500 tricikls izceļas satiksmē, un ar to braukt ir vienkārši jautri,” piebilst eksperts.
Cik drošs ir šāds transportlīdzeklis?
No drošības viedokļa īpašu ierobežojumu nav – šādi braucamrīki atbilst visām normām un ir izgājuši nepieciešamos testus.
“Tie ir stabili un labi vadāmi. Protams, jāņem vērā, ka aizmugurējie riteņi neseko priekšējiem pa tām pašām sliedēm, īpaši ziemā,” norāda Irbītis.
Eksperts dalās arī personīgā pieredzē, braucot ar CanAm triciklu kalnu serpentīnos – stabilitāte un manevrētspēja esot pārāka gan par auto, gan motociklu.
Kāpēc viens ritenis aizmugurē?
Šāda konstrukcija nav nejaušība.
“Nav nekā stabilāka par trīs punktu atbalsta sistēmu. Divi riteņi priekšā un viens aizmugurē ir daudz stabilāka shēma nekā otrādi,” skaidro inženieris.
Šī ideja autobūvē izmantota jau kopš pirmsākumiem – Mercedes, Morgan un citi ražotāji ir būvējuši trīsriteņu transportlīdzekļus. Fizikas ziņā dinamiskai braukšanai šāda shēma pat tiek uzskatīta par vienu no labākajām.
Eksperimenti, kas padara satiksmi interesantāku
Noslēgumā Oskars Irbītis uzsver – bez eksperimentiem nebūtu progresa.
“Ja inženieriem un dizaineriem pazudīs fantāzija, pasaule kļūs pelēka un garlaicīga. Šādi transportlīdzekļi atgādina, ka satiksme var būt ne tikai funkcionāla, bet arī aizraujoša.”
Un, spriežot pēc Rīgas ielās manītā Fiat tricikla, interesanti eksperimenti uz ceļiem joprojām turpinās.