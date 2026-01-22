Rīgas dome nolēma Vanšu tilta remontam aizņemties līdz 84,46 miljoniem eiro
Ziņots, ka Vanšu tilta remontam Rīgas dome šodien aizņemsies 84,46 miljonus eiro. Tajā skaitā 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā - līdz 42 miljoniem eiro un 2028. gadā - līdz 35,76 miljoniem eiro.
Aizņēmuma atmaksas termiņš ir līdz 30 gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu līdz trim gadiem.
Kā ziņots, Rīgas pašvaldība piektdien noslēgusi līgumu par Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību.
Konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Tomēr otrs pretendents konkursa iznākumu apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). Taču IUB otra pretendenta pretenzijas par konkursa rezultātu atzina par nepamatotām.
"Iepirkums un tā izvērtēšana ir noritējusi profesionāli, šodien esam noslēguši līgumu, kas ļauj uzsākt projektēšanas un remonta darbus. Projektēšana tiks uzsākta jau šogad, un būvdarbi tiks sākti 2027. gadā, lai tilts nebūtu jāslēdz," komentējis Kleinbergs.
Politiķis uzsver, ka Vanšu tilts ir būtiska Rīgas satiksmes artērija, tāpēc pašvaldības mērķis ir to sakārtot atbildīgi, saglabājot gan drošību, gan pilsētas ikdienas ritmu.
Jau ziņots, ka Vanšu tilta remontam Rīgas dome aizņemsies līdz 84, 46 miljoniem eiro. Tajā skaitā 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoni eiro, 2027. gadā - līdz 42 miljoni eiro un 2028. gadā - līdz 35,76 miljoni eiro.
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā - 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā - 1,3 metri.
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot "projektē un būvē metodi", kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši - par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.
