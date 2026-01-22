Solījumi 2026. gadā: kā saglabāt labsajūtu digitālajā laikmetā?
Janvārī daudzi sev sola sākt dzīvot veselīgāk – vairāk kustēties, ēst sabalansētāk un veltīt vairāk laika atpūtai. Tomēr par vienu ieradumu bieži aizmirstam: cik daudz laika katru dienu tiek pavadīts, raugoties ierīču ekrānos, un kā tas ietekmē labsajūtu. Telefoni, datori un citas ierīces ir kļuvuši par neatņemamu ikdienas daļu, taču nepārtrauktais informācijas plūsmas ritms nereti neļauj mums patiesi atpūsties.
Pētījumi [1] rāda, ka cilvēki vidēji ekrānu priekšā pavada gandrīz septiņas stundas dienā, savukārt pusaudži vēl vairāk. Tik intensīva tehnoloģiju lietošana bieži tiek saistīta arī ar sliktāku miega kvalitāti, grūtībām koncentrēties, paaugstinātu trauksmi un vispārēju psiholoģisko nogurumu. Pilnībā atteikties no tehnoloģijām mūsdienās praktiski nav iespējams, tāpēc arvien svarīgāk ir iemācīties tās lietot apzināti. Talkā var nākt rīki, ko nereti piedāvā pašas ierīces. Piemēram, funkcijas, kas integrētas iPhone ierīcēs, palīdz lietotājiem labāk izprast savus paradumus un veidot līdzsvarotāku ikdienas ritmu.
Telefons, kas palīdz saglabāt līdzsvaru
Jaunākie iPhone 17, iPhone 17 Pro un iPhone 17 Pro Max modeļi piedāvā ne tikai rīkus ekrāna laika uzraudzībai, bet arī funkcijas, kas veicina apzinātāku viedtālruņa lietošanu.
“Viena no tām ir Screen Time, kas ļauj lietotājiem redzēt, cik daudz laika tiek pavadīts dažādās lietotnēs un aktivitātēs. Šāda pārskata iegūšana bieži palīdz atklāt ieradumus, par kuriem iepriekš nebijām aizdomājušies, un pieņemt vienkāršus lēmumus, piemēram, mazāk laika pavadīt sociālajos tīklos,” skaidro Aleksejs Hruštšovs, Telekom produktu menedžeris.
Savukārt Focus režīmi ļauj samazināt nepārtrauktu paziņojumu plūsmu. Lietotājs pats izvēlas, kad un kāda informācija parādās viedtālrunī, atkarībā no tā brīža vajadzībām. Aktivizējot izvēlēto režīmu, ierīce nerāda nevajadzīgus paziņojumus, padarot vieglāku koncentrēšanos darbam vai vienkārši laika pavadīšanu bez pastāvīgas ierīces pārbaudes.
Night Shift un Sleep režīmi vakara stundās spēlē nozīmīgu lomu. Šīs funkcijas samazina spilgtās zilās gaismas ietekmi uz cilvēku un klusina paziņojumus pirms gulētiešanas. Tas palīdz mazināt acu nogurumu un ļauj ķermenim vieglāk sagatavoties atpūtai.
Tādējādi iPhone 17 sērijas telefoni neierobežo lietošanu, bet gan palīdz veidot pārdomātāku ikdienas struktūru un uzturēt veselīgākas attiecības ar tehnoloģijām.
Kad telefons palīdz rūpēties par labsajūtu
Viens no noderīgiem rīkiem ir praktiskā funkcija Screen Distance. Tā brīdina lietotāju, ja telefons tiek turēts pārāk tuvu acīm ilgāku laiku, palīdzot izvairīties no pārlieku lielas spriedzes acīm. Šādi atgādinājumi veicina vienkāršu, bet svarīgu ieradumu – lietot telefonu atbilstošā attālumā, it īpaši, ja tas tiek izmantots ilgi.
iPhone 17 sērijas telefoni, kopā ar Apple Watch, izmantojot Health lietotni, ļauj lietotājiem sekot līdzi savai vispārējai labsajūtai.
“Viedpulkstenis, savienots ar telefonu, ļauj Health lietotnē redzēt informāciju par miega ilgumu un regularitāti – kad cilvēks dodas gulēt, cik ilgi viņš atpūšas un vai miega režīms ir konsekvents. Tāpat pieejama informācija par fiziskajām aktivitātēm: cik daudz kustību notiek dienas laikā, vai tiek sasniegti aktivitāšu mērķi un cik daudz laika tiek veltīts kustībai vai treniņiem. Lietotāji paši var papildināt datus, jo Health lietotne ļauj manuāli ievadīt informāciju par savu labsajūtu vai garastāvokli. Laika gaitā tas ļauj salīdzināt, kā ikdienas aktivitātes ietekmē vispārējo labsajūtu,” norāda A. Hruštšovs.
Digitālais detokss nebūt nenozīmē atteikšanos no tehnoloģijām. iPhone 17 sērijas ierīces ir radītas, lai lietotāji ar tehnoloģijām mijiedarbotos apzināti – samazinātu digitālo troksni un palīdzētu veidot veselīgākus ikdienas ieradumus.
