“Necienīgi un pazemojoši!” Elita Mīlgrāve kritizē “airBaltic” attieksmi pret pasažieriem Rīgas lidostā
Uzņēmēja un sabiedrībā zināmā persona Elita Mīlgrāve sociālajā tīklā "Facebook" asi kritizējusi lidsabiedrības “airBaltic” attieksmi pret pasažieriem Rīgas lidostā, norādot uz situāciju, kas, viņasprāt, bijusi necienīga un pazemojoša.
Mīlgrāve raksta, ka šorīt pie izlidošanas geita tika svērtas visu ekonomiskās klases pasažieru rokas bagāžas, tostarp arī preces, kas iegādātas lidostas veikalos pēc drošības kontroles. Viņa uzsver, ka par šādu kārtību iepriekš neesot bijusi sniegta skaidra un redzama informācija.
Aizliedza filmēt un pieprasīja dzēst ierakstu
Pēc Mīlgrāves teiktā, mēģinot notiekošo nofilmēt, tika izsaukta apsardze, viņai aizliegts filmēt, pieprasīts uzrādīt privātā telefona galeriju un dzēst ierakstu. Šādu rīcību viņa raksturo kā nepieņemamu.
“Man tas šķiet necienīgi, pazemojoši un vienkārši nepareizi,” norāda Mīlgrāve.
Kritika par bagāžas politiku un cenām
Viņa pauž neizpratni par to, ka tiekot sodīti tikai atsevišķi pasažieri, nevis vērtēts kopējais svars – cilvēks un viņa bagāža. Mīlgrāve uzskata, ka šāda selektīva pieeja nav godīga.
Tāpat viņa kritizē “airBaltic” cenu politiku, norādot, ka, piemēram, tiešie reisi uz Tenerifi, kas tiek piedāvāti četras reizes nedēļā, gandrīz vienmēr esot dārgāki nekā lidojumi ar pārsēšanos caur citām pilsētām.
“Man kā biežai lidotājai nav saprotams, kāpēc šādi jāskrūvē cenas,” raksta Mīlgrāve, piebilstot, ka apzināti cenšas no “airBaltic” izvairīties.
“Cieņa pret klientu nav ekstra”
Noslēgumā Mīlgrāve uzsver, ka dalās ar šo pieredzi, lai citi pasažieri zinātu, ar ko rēķināties, un atgādina, ka cieņa pret klientu nav papildu bonuss, bet gan pamata vērtība.
“Cieņa pret klientu nav ekstra. Tā ir pamata lieta,” viņa uzsver.