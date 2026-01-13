Sumināti Dienvidkurzemes novada uzņēmēju gada balvas 2025 ieguvēji
Dienvidkurzemes novads Kazdangā sveica “Uzņēmēju gada balva 2025” laureātus, izceļot 59 pieteikto uzņēmēju sasniegumus deviņās nominācijās un piešķirot arī specbalvas par ieguldījumu inovācijās un vietējās ekonomikas attīstībā. Pasākums uzsvēra uzņēmēju nozīmi novada labklājībā, darba vietu radīšanā un kopienas dzīvē.
Konkursam ikviens iedzīvotājs vai juridiska persona varēja pieteikt uzņēmējus 9 dažādās nominācijās. Kopā bija pieteikti 59 uzņēmēji, pretendentus vērtēja pašvaldības izveidota komisija. Pašvaldība pasniedza arī specbalvu, kā arī 3 pateicības novada lielākajiem iedzīvotāju nodokļa maksātājiem pēc 2024. gada datiem. Specbalvas uzņēmējiem, kuri veiksmīgi realizējuši ES fondu projektus savos uzņēmumos vai citādi veicinājuši savu uzņēmējdarbības attīstību, pasniedza arī uzņēmēju atbalstošās institūcijas – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība “Liepājas rajona partnerība” un finanšu institūcija “ALTUM”.
Dienvidkurzemes novada “Uzņēmēju gada balva 2025” balvu ieguvēji
· VIDEI DRAUDZĪGĀKAIS UZŅĒMUMS - SIA “Bitex”. Bioloģiskā zemnieku saimniecība izveidota 2010. gadā, tajā īstenoti vairāki projekti saimniecības attīstībai. SIA “Bitex” ir ģimenes uzņēmums, kurā audzē graudaugus, pākšaugus un eļļas augu sēklas. Saimniecībā ir arī plašs gaļas liellopu ganāmpulks. Jau no 2011. gada Vides Kvalitātes dienests saimniecību sertificē kā bioloģisko lauksaimniecības uzņēmumu. 2017. gadā sertificēta arī bioloģiskā graudu kalte.
· GADA LABĀKAIS DARBA DEVĒJS - SIA "RK Metāls". Uzņēmums dibināts 1993. gadā un tā darbības pamatvirzieni ir metāla konstrukciju projektēšana un ražošana, kā arī tehniski sarežģītu mašīnbūves risinājumu izstrāde un realizācija gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tā projektētās un ražotās konstrukcijas ir atrodamas daudzās ēkās, piemēram, Ziemeļvalstīs augstākajā biroju ēkā “Citygate” Zviedrijā. SIA “RK Metāls” ir viens no vadošajiem metāla būvkonstrukciju un mašīnbūves produktu ražotājiem Baltijā.
· GADA MĀJRAŽOTĀJS/AMATNIEKS - mājražotājs Osvalds Muša. Osvalds kopā ar dzīvesbiedri Ivetu Reinfeldu Otaņķu pagasta “Ceļniekos” kopš 2015. gada ražo priežu čiekuru sīrupu un 2022. gadā reģistrēta alkoholisko dzērienu ražošana. Šobrīd uzņēmumā ražo trīs veidu alkoholiskos dzērienus: priežu čiekuru liķieri, dzērienus “Zelta cidonija” un “Mežonīgā datele”, kas 2024. gadā Baltijā saņēmusi bronzas medaļu. Abi mājražotāji piedalās dažādos pasākumos, izstādēs un projektos.
· GADA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS - kafejnīca “Lagzdiņu pankūkas”. Larisa un Raitis Lagzdiņi savā kafejnīcā Vaiņodē galvenokārt piedāvā pankūkas, bet pieejami arī citi ēdieni. Abi uzņēmēji klāj arī viesību galdus, Larisa cep krāšņas un gardas kūkas un citus konditorejas izstrādājumus. Īpašos gadījumos abi dodas izbraukumos ar savu mobilo kafejnīcu, jo tieši tāds bija “Lagzdiņu pankūku” sākums. Lagzdiņu ģimene aktīvi popularizē savu uzņēmumu un Dienvidkurzemes novadu, piesaistot Vaiņodei tūristus.
· GADA ĢIMENES UZŅĒMUMS - SIA “Teniss KPK”. Tas ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar tenisa laukuma īri, inventāra īri, piedāvā individuālus tenisa treniņus, organizē sacensības, kā arī sportiskus ģimeņu vai korporatīvos pasākumus. Pagājušajā gadā īpaši domāts par ģimenēm ar bērniem – izveidots bērnu rotaļu laukums, kā arī terase ar nojumi, kur viesi var svinēt svētkus vai atpūsties pēc spēles.
· GADA TIRGOTĀJS - mājražotājs Robijs Dirnēns. “Saulgožmaize” – tā sauc uzņēmumu, kura saimnieki Mārīte un Robijs Dirnēni piedāvā plašu miltu izstrādājumu sortimentu: rudzu maizi, sēklu maizi, augļu maizi, saldskābmaizi, rudzu maizi ar saulespuķu sēklām (ar dabīgo ieraugu), unikālu kēksa maizi ar burkāniem, mellenēm, bumbieriem un valriekstiem. Tāpat “Saulgožmaizes” ceptuvē top cepumi ar zemesriekstiem, magonēm un kanēli, kā arī ķiploku grauzdiņi ar ķiploku eļļu. Katru nedēļu Robijs Dirnēns dodas izbraukuma tirdzniecībā gan pa Dienvidkurzemes novada vietām, gan viņu ceptos gardumus var nopirkt Jelgavā, Saldū un citviet Latvijā.
· GADA LAUKSAIMNIEKS/ZVEJNIEKS - zvejnieku māja “Oskars”. Uzņēmums dibināts 1994. gadā. Tā saimnieks, piekrastes zvejnieks Oskars Kadeģis, nāk no zvejnieku dinastijas un zvejo visas Baltijas jūras piekrastē noķeramās zivis: butes, akmens plekstes, bet piezvejā – mencas, lašus, taimiņus. Oskars Kadeģis ir pirmais, kurš uzsācis svaigu zivju tirdzniecību Liepājā pa tiešo no kuģa. Jūrmalciemā visa gada garumā Oskars kopā ar sievu Līgu Ratnieci-Kadeģi un bērniem piedāvā pēc sentēvu metodēm ar alkšņa malku, alkšņa šķeldu un čiekuriem kūpinātas zivis. Turpat iespējams cienāties arī ar zivju zupu, kas gatavota uz dzīvas uguns.
· GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS - SIA “Bārtas alus”. Uzņēmums dibināts 2024. gadā. Tā saimnieki Anda un Roberts Rumaki izveidojuši mazu ģimenes alus darītavu, kur alus tiek vārīts uz īstas uguns, nefiltrēts un nepasterizēts. Bārtas bijušajā ēdnīcā saimnieko tikai viņi divi vien. Šobrīd piedāvājumā ir divu veidu alus: gaišais un “Dzintariņš”. Uzņēmums dibināts ar mērķi atdzīvināt vietējās alus darīšanas tradīcijas un piedāvāt kvalitatīvu, Latvijā ražotu produktu ar raksturu. To var iegādāties gan uz vietas Bārtā, gan vairākās kafejnīcās Liepājā. Nākamais mērķis ir tirdzniecības vietās Rīgā.
· GADA TŪRISMA UZŅĒMUMS - SIA "OTTO HOTEL PAVILOSTA". SPA un dizaina viesnīca dibināta 2019. gadā. To saimnieku mērķis bija uzdāvināt Pāvilostai skaistu un estētisku atpūtas vietu. Ja sākotnējā doma bija tikai SPA un viesnīcas pakalpojumi pieaugušajiem, tad drīz vien kļuva skaidrs, ka jāorientējas arī uz ģimenēm ar bērniem. Viesnīcas personāls ir profesionāls, un šī vieta aktīvi piesaista tūristus gan vasaras sezonā, gan ziemas, rīkojot arī dažādus pasākumus SIA “OTTO HOTEL PAVILOSTA” telpās, piemēram, kāzu ceremoniju uz jumta terases. Tā ir vieta, kur tiek pārdots ne tikai pakalpojums, bet arī sajūtas.
Specbalvu “GADA INOVATĪVAIS UZŅĒMUMS” saņēma SIA "DIY-SOUND". Uzņēmumā projektē, ražo un pārdod augstas kvalitātes un viegli saliekamus pašdarinātus skaļruņu komplektus. Tos iegādājas klienti gan Latvijā, gan citviet Eiropā un uzņēmuma plānos ir iegūt arī klientus ASV.
Pateicību par lielāko nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (pēc 2024. gada datiem) saņēma:
· SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks". Gaļas pārstrādes uzņēmums dibināts 1997. gadā. Tas atrodas Paplakā. Uzņēmumā strādā 490 darbinieki.
· SIA "COMPAQPEAT". Kūdras pārstrādes uzņēmums dibināts 2024.gadā. Ražošanas vietas atrodas Rucavā un Balvos. Uzņēmumā strādā vairāk kā 150 darbinieki Baltijas reģionā.
· SIA "SCANTEST". Uzņēmuma pamatdarbība ir transportlīdzekļu tehniskā apskate . SIA "SCANTEST" ir viens no CSDD (Ceļu satiksmes drošības direkcijas) sadarbības partneriem, kas nodrošina tehniskās apskates pakalpojumus vairākās Latvijas pilsētās. Transportlīdzekļu tehniskās apskates pakalpojums darbojas no 1997.gadā. Vai balva Grobiņas filiālei – jā, jo juridiskā adrese ir Grobiņa un nodokļi ir DKN novadam. Uzņēmumā strādā 118 darbinieki.
Specbalvas pasniedza:
· SIA ALTUM - SIA "Bitex" par ilgstošu atbildīgu uz izaugsmi vērstu sadarbību ar “Altum”,
· Liepājas rajona partnerība – mājražotājai Mairai Melverei par uzņēmību, neatlaidību un mīlestību pret vietējiem produktiem, īstenojot projektus, par aktīvu dalību tirdziņos un sava zīmola “Berry Wind” popularizēšanu,
· Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – SIA “Compaqpeat” par nozīmīgu ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā un aktīvu līdzdalību reģiona ekonomiskās izaugsmes veicināšanā”,
· Latvijas investīciju un attīstības aģentūra – SIA “RARE power” par mērķtiecīgu, stabilu un gudru izaugsmi.
“Mans vislielākais paldies Dienvidkurzemes novada uzņēmējiem par ieguldījumu mūsu novada attīstībā – paldies gan balvu saņēmējiem, gan visiem, visiem uzņēmējiem, kas strādā paši, dod darbu citiem cilvēkiem un rūpējas gan par sabiedrības labklājību, gan vidi,” vērtējot notikušo konkursu, saka Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Jankovskis. “Uzņēmēju neatlaidība un pūles ir pamats stiprai vietējai ekonomikai, darba vietām un iedzīvotāju dzīves līmenim. Turklāt mūsu uzņēmēji ne tikai veido un attīsta uzņēmējdarbību, bet arī aktīvi iesaistās novada sabiedriskajā dzīvē – atbalsta dažādas iniciatīvas, kultūras un sporta pasākumus, jauniešus un kopienu kopumā. Šī sadarbība padara mūsu novadu par vietu, kur gribas dzīvot, strādāt un atgriezties.”
”Šeit ir tikai daļa no mūsu uzņēmējiem, jo Dienvidkurzeme ir tiešām lepna par savu uzņēmējdarbību. Mēs kā pašvaldība tiešām varam pateikt tikai milzīgu paldies. Uzņēmējdarbība ir ne tikai mūsu, bet arī valsts dzinējspēks, tāpēc jāpasakās par šo cilvēku radošumu, sīkstumu, izdomu, par to, ka mūsu vietējiem cilvēkiem dod darbu, protams, arī par nodokļu maksāšanu,” iesākot svinīgo ceremoniju, savā uzrunā teica Dienvidkurzemes pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Kristapsons.
Konkursu “Uzņēmēju gada balva 2025” organizēja Dienvidkurzemes novada pašvaldība ar mērķi apzināt un godināt Dienvidkurzemes novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību novadā un veicinot novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot uzņēmējdarbības labās prakses piemērus un to devumu novadam, veicinot sabiedrības izpratni par uzņēmējdarbības nozīmi. Pretendentu pieteikšana konkursa nominācijās norisinājās no 1. oktobra līdz 31. oktobrim. Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanas izdevumu segšanai bija paredzēti pašvaldības kārtējā gada budžetā.