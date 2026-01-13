Visu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā bija pozitīvs
Visu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums šā gada sākumā gada laikā bija pozitīvs, liecina manapensija.lv publiskotā informācija.
Tostarp 2026. gada sākumā aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, ienesīgums gada laikā bija no 0,92% līdz 9,23%.
Tajā pašā laikā vienīgā aktīvā ieguldījumu plāna, kura ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, ienesīgums gada laikā bija 5,43%, bet aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, ienesīgums gada laikā bija no 3,29% līdz 9,09%.
Vienlaikus sabalansēto ieguldījumu plānu ienesīgums šā gada sākumā bija no 2,75% līdz 6,16%, bet konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums bija no 1,86% līdz 4,71%.
No aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, lielākais ienesīgums bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "CBL Asset Management" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "CBL ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns", kura ienesīgums gada laikā bija 9,23%, seko "CBL Asset Management" pārvaldītais ieguldījumu plāns "CBL indeksu plāns", kura ienesīgums bija 9,02%, un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "INVL Asset Management" ieguldījumu plāns "INVL maksimālais 16+", kura ienesīgums bija 7,35%.
Savukārt mazākais ienesīgums starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, šā gada sākumā gada laikā bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Luminor Asset Management" pārvaldītajam pensiju plānam "Luminor indeksu ieguldījumu plāns ilgtspējīgā nākotne", kura ienesīgums bija 0,92%, seko "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "Swedbank ieguldījumu plāns dinamika indekss", kura ienesīgums bija 3,79%, un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Vairo", kuras īpašniece ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Indexo", ieguldījumu plāns "Adaptīvais ieguldījumu plāns Vairo 1990+", kura ienesīgums bija 3,97%.
Vairāk nekā gadu strādā 15 no kopumā 16 šobrīd pieejamajiem aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%.
Savukārt no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, lielākais ienesīgums gada laikā bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "CBL Asset Management" pārvaldītais ieguldījumu plānam "Aktīvais plāns", kuru kompānija pērn jūnija beigās pārņēma no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Signet pensiju pārvalde", ienesīgumam veidojot 9,09%, seko "INVL Asset Management" ieguldījumu plāns "INVL ekstra 47+", kura ienesīgums bija 6,72%, un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Luminor Asset Management" pārvaldītais pensiju plāns "Luminor 53-58", kura ienesīgums bija 5,55%.
Vairāk nekā gadu strādā septiņi no kopumā astoņiem aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%.
Starp pieciem sabalansētajiem ieguldījumu plāniem šā gada sākumā lielākais ienesīgums gada laikā bija "INVL Asset Management" ieguldījumu plānam "INVL komforts 53+", kura ienesīgums bija 6,16%.
Savukārt no četriem konservatīvajiem ieguldījumu plāniem lielākais ienesīgums gada laikā bija "INVL Asset Management" ieguldījumu plānam "INVL konservatīvais 58+", kura ienesīgums bija 4,71%.
Joprojām populārākais no visiem piedāvātajiem valsts fondēto pensiju plāniem un attiecīgi arī populārākais no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, 2026. gada sākumā bija "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "Dinamika", kuram bija 184 113 dalībnieki (2024. gada beigas - 215 518 dalībnieki). Šā gada sākumā minētā ieguldījuma plāna ienesīgums gada laikā bija 3,63%, kas ir otrs mazākais ienesīgums starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50% un kas darbojas ilgāk nekā gadu.
Otrs populārākais gada sākumā bija "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "1990+", kuram bija pievienojušies 125 175 dalībnieki (2024. gada beigās - 116 263 dalībnieki), un kura ienesīgums bija 6,13%, kas ir septītais lielākais starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, bet trešais populārākais ieguldījumu plāns bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Indexo" ieguldījumu plāns "Indexo jauda 16-55", kuram bija pievienojušies 99 434 dalībnieki (2024. gada beigās - 96 284 dalībnieki), un kura ienesīgums bija 6,19%, kas ir piektais lielākais starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%.
Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.