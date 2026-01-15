Wallester pievienojas “FinTech Latvija Asociācija”, lai atbalstītu Latvijas fintech ekosistēmas attīstību
Wallester ir kļuvis par biedru “FinTech Latvija Asociācija” (FLA), nacionāla līmeņa nozares organizācijā, kas pārstāv Latvijas finanšu tehnoloģiju sektoru.
“FinTech Latvija Asociācija” apvieno vairāk nekā 40 fintech uzņēmumu, regulatorus un valsts iestādes ar mērķi atbalstīt ilgtspējīgu nozares izaugsmi, veicināt atbildīgu inovāciju un stiprināt Latvijas pozīcijas Eiropas digitālajā finanšu ekosistēmā. Asociācija sniedz ieguldījumu arī tirgus izpētē, juridisko vadlīniju izstrādē un finanšu pratības iniciatīvās.
“Wallester lēmums pievienoties ‘FinTech Latvija Asociācija’ ir skaidrs signāls, ka Latvijas fintech ekosistēma ir aktīva, nobriedusi un arvien pievilcīgāka starptautiskajiem spēlētājiem,” norādīja Tīna Lūse, “FinTech Latvija Asociācija” vadītāja.
“Asociācijas izaugsme un pastāvīga jaunu biedru piesaiste ir konkrēti rādītāji dinamiskai un augošai ekosistēmai, kas apliecina, ka koordinēta sadarbība starp nozari, regulatoriem un politikas veidotājiem nes rezultātus. Šī sadarbība veido pamatu ilgtspējīgai izaugsmei, atbildīgai inovācijai un Latvijas pozīciju stiprināšanai Eiropas fintech kartē.”
Pievienojoties FLA, Wallester formalizē savu iesaisti Latvijas fintech kopienā un nostiprina ilgtermiņa apņemšanos darboties vietējā tirgū. Uzņēmums plāno piedalīties nozares dialogā un sadarbības iniciatīvās, kas vērstas uz pārredzamību, atbilstību un inovācijām finanšu pakalpojumu sektorā.
“Mēs, Wallester, vienmēr esam ticējuši, ka nozīmīgas inovācijas finansēs un maksājumu sektorā rodas sadarbības ceļā, neatkarīgi no tā, vai tā ir vietēja, reģionāla vai starptautiska,” sacīja Sergejs Astafjevs(Sergei Astafjev), Wallester izpilddirektors. “Mēs vēlamies uzturēt saikni ar Latvijas fintech ekosistēmu, sniegt ieguldījumu praktiskos uzlabojumos un būt daļa no finanšu pakalpojumu evolūcijas, nosakot jaunus digitālos finanšu standartus ne tikai lokāli, bet arī plašākā reģionā.”
Wallester nodrošina karšu izdošanas un izdevumu pārvaldības risinājumus uzņēmumiem visā Eiropā, darbojoties saskaņā ar ES normatīvo regulējumu. Dalība FLA ļauj uzņēmumam dalīties ekspertīzē ar citiem tirgus dalībniekiem un veicināt labāku prakses attīstību Latvijas fintech sektorā.
Lai gan Wallester galvenā mītne atrodas Igaunijā, uzņēmumam ir arī stabils birojs Rīgā, kam ir neatņemama loma uzņēmuma vispārējā izaugsmes stratēģijā. Uzņēmums sniedz ieguldījumu vietējā fintech ekosistēmā un veicina nodarbinātību, un nesen pārstāvēja Baltijas reģionu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe programmā, iegūstot sesto vietu reitingā.
Par Wallester
Wallester ir Igaunijā licencēta finanšu iestāde un oficiāls Visa partneris kopš 2018. gada. Uzņēmums specializējas digitālajā finanšu infrastruktūrā un modernos karšu izdošanas risinājumos uzņēmumiem visā EEZ un Apvienotajā Karalistē. Tā piedāvājums balstās uz diviem pamatpīlāriem: privātā zīmola iegulto finanšu platformu, kas ļauj uzņēmumiem ieviest sava zīmola maksājumu kartes un integrēt finanšu pakalpojumus savos produktos, un Wallester Business, korporatīvo izdevumu pārvaldības risinājumu, kas nodrošina tūlītējas virtuālās un fiziskās Visa kartes, reāllaika tēriņu kontroli, budžeta plānošanas rīkus un grāmatvedības integrācijas.
Par “FinTech Latvija Asociācija”
Dibināta 2010. gadā, “FinTech Latvija Asociācija” ir nacionālā nozares organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu tehnoloģiju sektoru. Kopš 2021. gada sākuma asociāciju vada Tīna Lūse. Šobrīd asociācija apvieno 39 biedru organizācijas, pārstāvot 46 aktīvus fintech un finanšu pakalpojumu zīmolus, tostarp fintech uzņēmumus, finanšu pakalpojumu sniedzējus, kā arī konsultāciju un juridiskos uzņēmumus. Kopā tie strādā, lai veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, atbildīgu inovāciju un konkurētspējīgu normatīvo vidi.
Ar dažādu iniciatīvu palīdzību, tostarp tādiem nozares pētījumiem kā “Fintech Pulse 2025/2026”, iesaisti politikas veidošanā un starptautisko sadarbību, asociācija sniedz ieguldījumu tirgus izpratnē, informētā dialogā ar politikas veidotājiem un Latvijas fintech globālajā pozicionēšanā. Kā daļa no plašākas Baltijas fintech ekosistēmas, tā cieši sadarbojas ar partnerorganizācijām Igaunijā un Lietuvā, lai saskaņotu politikas centienus, dalītos ar labāko praksi un stiprinātu reģiona lomu ES vienotajā tirgū.